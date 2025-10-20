KK Dinamo u dramatičnoj završnici stigao do pobjede u Europi

Košarkaši Dinama uspješno su debitirali u Europskoj sjevernoj košarkaškoj ligi (ENBL), svladavši Slovan Bratislavu rezultatom 108:105 u dramatičnoj utakmici 1. kola.
Zagrepčani su vodili veći dio susreta, no Slovaci su serijom 7:0 preokrenuli na 103:100 minutu prije kraja. Ipak, Dinamo se smireno preko slobodnih bacanja vratio i zaključio utakmicu nizom od osam poena za važnu pobjedu.
Emil Savić bio je najefikasniji s 26 poena, dok je DeLonnie Hunt ubacio 25 uz 9 asistencija. Imran Polutak dodao je 19, a Luke Avdalović 14 uz četiri trice.
Kod Slovana se istaknuo bivši igrač Splita Shamiel Stevenson s 32 poena te Marko Radovanović s 26.
