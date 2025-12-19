Kevin Garnett se vraća u Minnesotu: Wolvesi će mu odati najveću moguću počast

Podijeli :

AP Photo/Jim Mone via Guliver

Gotovo deset godina nakon što je završio igračku karijeru u Minnesota Timberwolvesima, nekoć slavni košarkaš Kevin Garnett vraća se u klub.

Član Kuće slavnih dugo je bio u „zategnutim“ odnosima s franšizom u kojoj je igrao od ulaska u NBA ligu 1995. do 2007. godine.

Nakon toga pridružio se Boston Celticsima, s kojima je osvojio naslov prvaka. Nekadašnja slavna „četvorka“ i „petica“ potom je nastupala i za Brooklyn Netse, da bi se 2015. vratio u Minnesotu te stavio točku na igračku karijeru na kraju sezone 2015./16.

Službenim okončanjem razdoblja zategnutih odnosa s Kevinom Garnettom, Minnesota Timberwolvesi dočekali su ga natrag u organizaciju u ulozi ambasadora momčadi. Garnett, najbolji igrač u povijesti Timberwolvesa, imat će vidljivu i aktivnu ulogu u radu s Timberwolvesima i Minnesota Lynx, WNBA franšizom.

Timberwolvesi će odati počast Garnettu i njegovu dubokom nasljeđu povlačenjem dresa s brojem 21. Detalji ceremonije bit će naknadno objavljeni.

Garnetta je Minnesota izabrala kao petog izbora na NBA Draftu 1995. godine, izravno iz srednje škole u Chicagu.

Proveo je 14 sezona u dresu Timberwolvesa, osvojio MVP nagradu NBA lige 2004. godine, deset puta nastupio na All-Star utakmici, stekao brojna All-NBA priznanja (uključujući tri izbora u prvu petorku), kao i osam izbora u najbolje obrambene petorke lige, predvodeći momčad kroz drugo najuspješnije razdoblje u povijesti franšize.

I dalje je rekorder Minnesote po broju poena, skokova, ukradenih lopti, blokada, odigranih utakmica i minuta. NBA naslov osvojio je s Boston Celticsima 2008. godine, a u Naismith Memorial Basketball Hall of Fame primljen je 2020. godine.