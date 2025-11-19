Kerr: Zalažem se za smanjenje broja utakmica, kompletan sustav gubi smisao

Podijeli :

AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver Image

Uvijek ću se zalagati za manji broj utakmica, primjerice, igračima bi puno značilo spuštanje s 82 na 72 susreta tijekom osnovnog dijela sezone, izjavio je Steve Kerr, trener košarkaša Golden Statea.

Ove sezone mnogo se priča o brojnim ozljedama najvećih zvijezda NBA lige. Od prošle sezone teške ozljede imaju Jayson Tatum iz Bostona, Tyrese Haliburton iz Indiane i Kyrie Irving iz Dallasa.

Trenutačno su na listi ozlijeđenih Giannis Antetokounmpo, igrač Milwaukeeja i član San Antonija Victor Wembanyama. Ranije su lakše ili nešto teže ozljede ove sezone imali Jalen Brunson iz New Yorka, Trae Young iz Atlante i Paolo Banchero iz Orlando. Sve je ovdje riječ o glavnim igračima svojih momčadi.

„Nije samo zgusnuti raspored krivac za brojne i česte ozljede. U košarci se nikada više nije trčalo. Svi igraju tranzicijsku košarku. Spojeno to s igranjem svake druge večeri dolazimo do toga da su liste ozlijeđenih prepune“, rekao je Steve Kerr.

„Ponekad smo i više od tjedan dana na gostujućim turnejama. U tim trenucima nemate uopće vremena za trening. Sve se odvija u ritmu utakmice za utakmicom. Kompletan takav sistem gubi smisao“, dodao je 60-godišnji stručnjak koji je igrajući za Chicago i San Antonio pet puta bio NBA prvak, dok je trenerski Golden State vodio do četiri NBA naslova.