Kerr potpisao novi ugovor s Warriorsima, ostaje najplaćeniji trener u NBA-u

Steve Kerr i Golden State Warriorsi dogovorili su novi dvogodišnji ugovor kojim će trofejni trener ostati na klupi franšize i zadržati status najplaćenijeg NBA trenera. Vijest je objavio ESPN-ov novinar Shams Charania nakon višemjesečnih nagađanja o Kerrovoj budućnosti.
Kerr je prošle sezone zarađivao 17.5 milijuna dolara, a novom suradnjom potvrđeno je veliko povjerenje koje u njega imaju vlasnik Joe Lacob i generalni menadžer Mike Dunleavy.
Bivši NBA igrač preuzeo je Warriorse 2014. godine i vodio ih kroz najuspješnije razdoblje u povijesti kluba. Pod njegovim vodstvom Golden State osvojio je naslove 2015., 2017., 2018. i 2022. godine, dok je momčad u sezoni 2015./16. postavila rekord regularnog dijela sa 73 pobjede.
Ipak, iza Warriorsa je razočaravajuća sezona 2025./26. u kojoj zbog brojnih ozljeda nisu uspjeli izboriti plasman u doigravanje nakon poraza od Phoenix Sunsa u play-inu.
