Jokić odbio potpisati novi ugovor sa Denverom

Podijeli :

AP Photo/Nate Billings via Guliver

Nikola Jokić neće potpisati novi ugovor sa Denverom, bar ne ovog ljeta.

Srpski centar dobio je ponudu od 212 milijuna dolara na tri godine od Denvera da produži ugovor, međutim, u ovom trenutku to neće učiniti.

Razlog je – još više novca.

Jokić bi mogao zaraditi dodatnih 80 milijuna dolara ako bi pričekao sa produžetkom ugovora do narednog ljeta. Jokiću je ponuđen ugovor do kraja 2027. godine, sa opcijom produžetka suradnje do 2028. godine ako bi to Jokić želio, ipak, od toga nema ništa.

Denver je ovog ljeta doveo nekoliko važnih igrača za rotaciju, ali i kako bi Jokiću olakšali život na parketu. Došli su Cam Johnson, Bruce Brown, Tim Hardaway Jr. i Jonas Valančiunas.