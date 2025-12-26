Jokić, Dončić i društvo protiv Amerikanaca: NBA priprema spektakl, a vi možete odlučiti tko će zaigrati! Evo i kako

Podijeli :

AP Photo/Rick Bowmer via Guliver

NBA liga, koju iz večeri u večer pratimo na Sport Klubu, ove je sezone odlučila dodatno osvježiti svoj najpoznatiji revijalni događaj. All-Star vikend će se od 13. do 15. veljače 2026. igrati u Intuit Domeu, super-modernoj areni Los Angeles Clippersa. Nedjeljna utakmica, koja svake godine označava kulminaciju All-Star vikenda i ove godine dobiva novi format s ciljem veće natjecateljske napetosti.

TRADICIJA KOJA ZADNJIH GODINA PROLAZI KROZ PROMJENE

Prva NBA All-Star utakmica igrala se u veljači 1951. u kultnom Boston Gardenu. Taj je događaj bio svojevrsni eksperiment u kojem je liga okupila skupinu najboljih igrača na jedno mjesto kako bi odigrali revijalnu utakmicu. Eksperiment se pokazao kao veliki uspjeh, a od tada je All-Star utakmica postala jedan od centralnih događaja u košarkaškoj sezoni.

Od četvrtog izdanja, 1954. godine, All-Star utakmica igrala se kao dvoboj između Istoka i Zapada, a taj ustaljeni format bio je na snazi sve do 2018. kada je NBA liga odlučila začiniti i osvježiti ovaj spektakularan događaj.

Kroz posljednje godine, format se više puta mijenjao, a prošle sezone se po prvi put nije igrala samo jedna utakmica, već je spektakl bio održan u turnirskom formatu između četiri momčadi koje su igrale više kratkih susreta. Čelnici najjače lige svijeta su i ove godine ostali na tom tragu, ali s naglaskom na narativ “Amerika protiv Svijeta”.

Novi format uključuje dvije američke ekipe i jedan svjetski tim sastavljen od najboljih međunarodnih igrača. Održat će se mini-turnir s četiri utakmice, svaka u trajanju od 12 minuta. Struktura je sljedeća: Tim A igra protiv Tima B u prvoj utakmici, pobjednik zatim igra protiv Tima C u drugoj, a poraženi iz prve igra protiv Tima C u trećoj. Dva najbolja tima po rezultatu (ili po razlici poena u slučaju izjednačenja) ulaze u finalnu utakmicu. Svaki tim će imati najmanje osam igrača.

Ovim formatom, NBA želi istaknuti koliko je liga postala globalna pa ćemo konačno “internacionalne” zvijezde poput Nikole Jokića, Luke Dončića i Shaija Gilgeousa-Alexandera gledati zajedno – u izravnom okršaju protiv američkih zvijezda.

NAVIJAČI BIRAJU ALL-STAR IGRAČE

Kao i svake od posljednjih godina, ljubitelji košarke diljem svijeta imaju priliku biti važan faktor u selekciji All-Star igrača. Ukupno će u All-Star spektaklu sudjelovati 24 košarkaša. Njih deset bit će izabrano u početne postave, po pet iz Istočne i Zapadne konferencije, dok će preostalih četrnaest činiti rezerve. Startne petorke određuju se kombinacijom glasova navijača, igrača i medija, pri čemu navijački glasovi nose polovicu ukupne težine, dok preostali dio ravnopravno dijele NBA igrači i predstavnici medija. Rezerve potom biraju glavni treneri NBA momčadi.

Glasati možete jednom dnevno OVDJE ili kroz službenu NBA aplikaciju (NBA App). Sve što vam je potrebno da date svoj glas je kreacija NBA ID-a, odnosno korisničkog računa na službenoj NBA platformi.

ODREĐENE DATUME TREBA POSEBNO ZABILJEŽITI

Posebnost ovogodišnjeg izbora jest to što se igrači ne dijele po pozicijama, već se bira najbolji mogući skup košarkaša, bez obzira igraju li na vanjskim ili unutarnjim pozicijama.

Proces glasanja za All-Star startere započeo je 17. prosinca i traje do 14. siječnja, a posebna pogodnost su dani kada jedan glas vrijedi kao tri: 30. prosinca 2025., 7. siječnja 2026. i 14. siječnja 2026. Ovi datumi omogućuju fanovima da pojačaju svoj utjecaj na izbor startera na All-Staru.

Imena igrača koji su izabrani u početne postave bit će objavljena nekoliko dana nakon završetka glasanja, dok će rezerve biti poznate krajem siječnja. Ostavite svoj glas i postanite dio spektakla u Los Angelesu!

NBA All-Star vikend pratite od 13. do 15. veljače 2026. ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.

