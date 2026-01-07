Jeste li već dali svoj glas? Dončić najpopularniji u izboru za All-Star spektakl

Podijeli :

xBrunoxxZanottox via Guliver

Slovenski superstar jedan je od dvojice igrača koji su skupili preko dva milijuna glasova.

NBA liga, koju iz večeri u večer pratimo na Sport Klubu, ove je sezone odlučila dodatno osvježiti svoj najpoznatiji revijalni događaj. All-Star vikend će se od 13. do 15. veljače 2026. igrati u Intuit Domeu, super-modernoj areni Los Angeles Clippersa, a nedjeljni program, koji svake godine označava kulminaciju All-Star vikenda, i ove godine dobiva novi format s ciljem veće natjecateljske napetosti.

Nakon prošlosezonskog iskoraka s turnirskim sustavom, NBA nastavlja eksperimentirati kako bi All-Star utakmica ponovno dobila na ozbiljnosti i intenzitetu. Ovoga puta naglasak je stavljen na koncept Amerika protiv svijeta, koji najbolje oslikava globalni karakter današnje lige. U mini-turniru će sudjelovati dvije američke momčadi i jedna svjetska, a igrat će se više kratkih utakmica, čime liga želi potaknuti natjecateljski duh i izbjeći revijalni ritam koji je godinama bio glavna zamjerka All-Staru.

Kao i prethodnih godina, ključnu ulogu u izboru sudionika imaju navijači. Ukupno 24 igrača nastupit će na All-Staru, od čega će desetorica biti izabrana u početne postave, dok će ostatak činiti rezerve koje biraju glavni treneri NBA momčadi. Starteri se određuju kombinacijom glasova navijača, igrača i medija, pri čemu glasovi publike nose polovicu ukupne težine. Posebnost ovogodišnjeg glasovanja je to što se igrači biraju bez obzira na poziciju, što dodatno naglašava ideju da na parketu trebaju biti najbolji od najboljih. Također, treba napomenuti kako se, unatoč novom formatu, starteri biraju po tradicionalnom ključu – po njih pet iz Istočne i Zapadne konferencije.

Glasovanje je započelo 17. prosinca i traje do 14. siječnja, a navijači mogu glasati jednom dnevno putem NBA.com stranice ili službene NBA aplikacije. Sve što je potrebno je NBA ID, odnosno korisnički račun na NBA platformi. Potrebno je napomenuti kako posebnu pozornost treba obratiti na dane kada svaki glas vrijedi kao njih tri, a to su 7. siječanj i 14. siječanj. Svoje glasove možete ostaviti OVDJE.

Prema najnovijem izvještaju o glasovanju navijača, Luka Dončić je uvjerljivo najpopularniji igrač cijele lige s ukupno 2.229.811 glasova. Iza njega u Zapadnoj konferenciji slijede Nikola Jokić (1.998.560), Stephen Curry (1.844.903), Shai Gilgeous-Alexander (1.554.468) i Victor Wembanyama (1.321.985), dok je Anthony Edwards s 1.246.423 glasa tik iza vodeće petorke.

Na Istoku trenutačno vodi Giannis Antetokounmpo s 2.092.284 glasa, a u stopu ga prate Jalen Brunson (1.916.497) i Tyrese Maxey (1.908.978). Slijede Cade Cunningham (1.752.801) i Donovan Mitchell (1.530.237), dok je Jaylen Brown s 1.514.259 glasova vrlo blizu ulasku među pet najpopularnijih igrača Istočne konferencije.

Imena igrača koji će započeti All-Star utakmicu bit će objavljena nekoliko dana nakon završetka glasovanja, dok će rezerve biti poznate krajem siječnja. Do tada navijači još uvijek imaju priliku izravno utjecati na izgled spektakla koji će u veljači okupiti najveće zvijezde svjetske košarke u Los Angelesu.

NBA All-Star vikend pratite od 13. do 15. veljače 2026. ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.