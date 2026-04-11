Hrvatski trener pred otkazom u euroligašu nakon neočekivanog poraza?

Iako još nije matematički, jako je teško da će Dubai izboriti plasman u play-in Eurolige nakon uvjerljivog poraza od Efesa u utakmici pretposljednjeg, 37. kola u Sarajevu 69:85.

Brojni mediji prenijeli su da je hrvatski trener Jurica Golemac dobio otkaz u klubu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali srpski Sport klub saznaje da smjena šefa stručnog stožera nije službeno potvrđena u subotu, već da klub još uvijek razmatra kakva će biti sudbina 48-godišnjaka rođenog u Zagrebu.

VIDEO / Golemac s Dubaijem šokantno poražen u Sarajevu

Ipak, velike su šanse da će Golemac vrlo uskoro postati bivši trener Dubaija i sve upućuje na to da će konačna odluka čelnika kluba biti poznata u nedjelju.

Golemac je prvi trener u povijesti kluba osnovanog 2023. i sredinom listopada 2025. produžio je ugovor do ljeta 2028,a ostaje za vidjeti hoće li se klub s Bliskog istoka okrenuti novim potencijalnim rješenjima.

