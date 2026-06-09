Hrvatski trener izborio ostanak u Španjolskoj pa dobio novi ugovor

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Hrvatski košarkaški trener Žan Tabak produljio je u utorak ugovor s Andorrom za dodatne dvije godine nakon što je taj klub spasio od ispadanja iz prve španjolske lige.

“Tabak i Andorra su dogovorili produljenje suradnje do lipnja 2028.”, priopćio je klub iz države Andore.

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Tabak je trenutno jedini hrvatski trener u prvoj španjolskoj ligi.

Na klupu Andorre je sjeo u siječnju preuzevši momčad u teškoj situaciji te je “bio ključan u stabilizaciji forme i ostvarenju cilja ostanka u španjolskoj ligi”, izvijestio je klub. Andorra je završila sezonu na 16. mjestu među 18 klubova.

“Jako sam sretan i počašćen što nastavljam još dvije sezone i što sam dio ovog projekta“, izjavio je hrvatski trener koji će za tjedan dana napuniti 56 godina.

Dodao je kako mu novi ugovor predstavlja i zadovoljstvo i veliku odgovornost. Naglasio je da momčad novu fazu dočekuje s ambicijom i fokusom na svakodnevni rad.

“Cilj nam je igrati konkurentnu i atraktivnu košarku”, rekao je.

Zahvalio je i navijačima na podršci, istaknuvši da mu ona daje dodatnu snagu u radu.

Tabak, nekadašnji igrački prvak Europe sa Splitom i osvajač NBA prstena s Houston Rocketsima, trenerskim poslom se bavi od 2006. kada je bio pomoćnik u Real Madridu. Kasnije je vodio više klubova u Španjolskoj, poput Seville, Baskonije i Fuenlabrade, izraelski Maccabi te poljske ekipe Zielona Gora i Trefl Sopot.

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