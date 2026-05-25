Hrvatski reprezentativac produžio ugovor sa španjolskim klubom

Hrvatski košarkaški reprezentativac Dominik Mavra produžio je ugovor sa španjolskim prvoligašem Rio Breogranom za dodatnu sezonu, do ljeta 2027., izvijestio je u ponedjeljak klub iz pokrajine Galicije.

Mavra je 31-godišnji organizator igre Rio Breogana, koji se nalazi na 10. mjestu među 18 klubova prve lige. U grad Lugo došao je u studenom 2024. iz ruskog Avtodora.

“Od samog početka postao je ključni igrač kluba, zadužen za prenošenje ideja trenera Luisa Casemira igračima na parketu,” priopćio je Rio Breogan.

Mavra ove sezone prosječno zabija 8.8 poena po utakmici (53% za dvicu, 32% za tricu, 76% slobodna bacanja) te ima 5.3 asistencije u gotovo 19 minuta provedenih na terenu.

Trenutno je treći asistent španjolskog prvenstva, te drugi u povijesti Rio Breogana u prvoj ligi. Tijekom karijere je igrao i za klubove poput Splita, Zadra, Krke, Joventuta i Cibone.