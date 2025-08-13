Hrvatski košarkaši izborili kvalifikacije za SP 2027., ovo su dvije moguće skupine

Podijeli :

Marin Sušić/HKS

Hrvatska košarkaška reprezentacija osigurala je nastup u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine, ostaje upitno tek u kojoj će skupini igrati.

Nakon što je Danska u srijedu na gostovanju pobijedila Norvešku sa 79-70, postalo je i matematički jasno kako će hrvatski košarkaši osvojiti jednu od prve dvije pozicije u skupini G pretkvalifikacija koje vode dalje.

Dansku je do pobjede predvodio Dane Erikstrup s 32 koša i 9 skokova, dok su Sylvester Pedersen i Jonathan Klaussmann zabili po deset koševa. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Milovan Savić s 21 i Harald Frey s 18 koševa.

Norveška nakon tri susreta ima tri poraza i više nama niti teoretske izglede za osvajanje jedne od prve dvije pozicije. Ostaje tek vidjeti koja će biti Hrvatska, prva ili druga, a tome će zavisiti njezino mjesto u europskim kvalifikacijama za SP 2027.

Hrvatski košarkaši opet probili stotku, put do Svjetskog prvenstva ide po planu

Odabranici Tomislava Mijatovića 6. kolovoza su u Bergenu pobijedili Norvešku (101-68), a tri dana kasnije u Opatiji i Dansku (100-71). Do konca pretkvalifikacija imaju još dvije utakmice, 16. kolovoza u Opatiju protiv Norveške, a četiri dana kasnije u Farumu protiv Danske.

Trenutačno Danci vode u skupini s pet bodova iz tri susreta, Hrvatska je na četiri boda iz dvije utakmice, dok Norvežani imaju tri boda nakon tri poraza.

Što se kvalifikacija tiče, to znači da će Hrvatska, bude li prva u pretkvalifikacijskoj skupini, kvalifikacije za SP otpočeti u skupini E s Njemačkom, Izraelom i Ciprom.

U slučaju drugog mjesta u pretkvalifikacijskoj skupini, hrvatske košarkaše čeka skupina A s Gruzijom, Španjolskom i pobjednikom pretkvalifikacijske A skupine.