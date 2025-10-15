Hrvatski centar ponovno oduševio u pobjedi Bešiktaša u Eurokupu

Podijeli :

Photo by Seskimphoto

Turski Bešiktaš je u trećem kolu Eurokupa upisao svoju drugu pobjedu. U srijedu navečer bili su bolji od njemačkog Chemnitza, a važnu ulogu u pobjedi 93:88 odigrao je hrvatski centar Ante Žižić.

Bešiktaš je većinu susreta bio bolja momčad, ali skoro ih je kaznila loša serija s kraja treće četvrtine. Tada su gosti napravili seriju 13:0 za poravnanje, a onda su zabili još dva poena za vodstvo u posljednjoj četvrtini.

Ipak, tada se Bešiktaš ponovno budi i dolazi do +8, a ovaj put su do kraja sačuvali tu prednost. Tako su sa 93:88 upisali svoju drugu pobjedu.

Ključan u slavlju bio je Ante Žižić koji je zabio 17 poena te je uhvatio i 7 skokova. Jedini raspoloženiji od njega bili su Jonah Matthews s 18 i Yigir Arslan s 19 poena.