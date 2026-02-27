VIDEO / Rasprodan Draženov dom čeka Nijemce, Babo: ‘Favoriti smo, ovo je još jedan dokaz da Hrvati vole košarku’

Podijeli :

Hrvatsku košarkašku reprezentaciju u petak u Zagrebu čeka okršaj s aktualnim svjetskim i europskim prvakom Njemačkom. Utakmicu u rasprodanom Draženovu domu najavio je košarkaški stručnjak Sport Kluba Marin Mrduljaš.

Gostujući u emisiji Jutro SK, Mrduljaš je u početku kritizirao odnose vodećih institucija košarke zbog čega dolazi do bizarnih situacija.

“Nevjerojatno je da Bayern jučer (op.a. četvrtak) igra u Madridu s Realom i onda njemačka reprezentacija 20 sati kasnije igra kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Svi mi koji volimo košarku gubimo, a izbornici ne mogu računati na najbolje igrače. To je nestvarno, ali nije prvi put. I sad će Hezonja doći privatnim avionom na utakmicu, a izbornik Njemačke Mumbru može plakati jer od europskih prvaka ima samo Kratzera i Thiemanna. Naš izbornik Mijatović nema samo Zupca i Matkovića.”

Hrvatska je kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo počela pobjedama nad Ciprom i Izraelom, a barem jedan trijumf nad Nijemcima u petak ili nedjelju u gostima dodatno bi je približio plasmanu na SP. Utakmica se igra u petak u 20 sati u rasprodanom Draženovu domu u Zagrebu.

Hrvatska ovaj susret dočekuje puna optimizma. Stiže i Mario Hezonja, a tu je i Dario Šarić.

“Mijatović je trener koji je radio s najkvalitetnijim hrvatskim trenerima i vrhunskim europskim stručnjacima. U Efesu je od 2010. godine, naučio je puno toga. Od početka sam podržavao njegov dolazak, Kruno Simon tu je odradio super posao. Pobijedili smo Izrael i Cipar, a kada bismo dobili Nijemce bili bismo ekstra zadovoljni. Gledajući sastave, zašto ne pobijediti i u gostima. Već se igra za dva dana, to je isto nevjerojatno”, kaže Mrduljaš.

“Nijemci nisu loši na centarskim pozicijama, ali nema Da Silve i Obsta. Tu je Kramer iz Reala, međutim on nije igrao protiv Bayerna. Ima tu igrača iz Bundeslige, Albe… Što se nas tiče, Mijatović je zadovoljan sa svih 15 igrača koje je pozvao.”

Tko je favorit?

“Hrvatska je favorit. Igramo doma pred punom dvoranom. To je još jedan dokaz da ljudi vole košarku. Koliko znam, igrači su htjeli igrati u Draženovu domu umjesto u Areni.”

Kamo će Šarić nakon NBA?

“U Euroligu sada neće jer je rok za prijavu igrača istekao. Dubai ga je želio i ove sezone, baš kao i Hapoel, ali on se nije želio vraćati u Europu nadajući se minutaži u NBA ligi. Realno je da u novoj sezoni završi u nekom euroligašu. Spominjala se Cibona do kraja sezone, čak i Šibenka, ali to mi se ne čini izglednim. I on je sam to tako prezentirao”, smatra Mrduljaš.

Svi naši igrači su standardni u klubovima i igraju dobro, to je sjajna vijest.

“Božić je jedan od najbolje ocijenjenih igrača ACB lige, iako njegova Granada ima samo jednu pobjedu. Nakić je važan u Murciji, Mavra igra odlično, Branković isto… Ružić je već par sezona u Joventutu, možda je trebao i ranije biti priključen reprezentaciji. Puno je igrača u ACB ligi i to je odlično za nas jer ta je liga najkvalitetnija u Europi.”

Kakva je budućnost naše reprezentacije?

“Jako je važno plasirati se na Svjetsko prvenstvo. U drugoj fazi čekaju nas vjerojatno Poljska, Latvija i Nizozemska. Iz te nove grupe na SP prolaze dalje tri reprezentacije od šest, težak je put. Katar je domaćin 2027. Vjerujem da bolji dani dolaze, iako sam tu rečenicu izgovorio jedno deset puta u zadnjih 20 godina. No sada zaista vjerujem da će tako i biti. Imamo potencijal i odličnog trenera”, zaključio je Marin Mrduljaš Babo.

