Ukićeva Hrvatska večeras lovi plasman u finale Eurobasketa

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Foto: Hrvatski košarkaški savez

Hrvatska U-16 košarkaška reprezentacija, koju vodi bivši uspješni košarkaš Roko Leni Ukić, nastavlja sa sjajnom igrom u Sjevernoj Makedoniji gdje se održava Eurobasket B divizije. Mlada reprezentacija je u četvrtak uvjerljivo 80:51 pobjedom izborila polufinale te je tako došla na korak od povratka u elitu.

Ponovno je najbolji u redovima Hrvatske bio talentirani Luka Leni Ukić, inače izbornikov sin. On je zabio 26 poena te pokazao da je klasu iznad ovog ranga natjecanja.

Hrvatska je također u brojnim utakmicama pokazala da je klasu iznad ovog ranga jer joj je najmanja pobjeda na ovom prvenstvu bila +27 protiv Islanda u posljednjoj utakmici skupine.

Tako ne čudi što je Ukićeva Hrvatska izborila polufinale gdje će igrati protiv Estonije večeras s početkom u 21 sat. U slučaju pobjede, Hrvatska će osigurati povratak u elitni rang iz kojega su ispali 2024. godine.

Čak i u slučaju poraza Hrvatska će ostati u igri za promociju. Naime, prve tri reprezentacije s ovog turnira izborit će promociju.

U drugom polufinalu susrest će se Island i Bosna i Hercegovina, a taj ogled započinje u 18 sati i 30 minuta.