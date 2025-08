SK otkriva nepoznate detalje iz karijere Bojana Bogdanovića

Podijeli :

Nakon što je Bojan Bogdanović završio igračku karijeru u reprezentaciju je na mala vrata ušao jedan drugi Bogdanović - njegov rođak Ivan.

U emotivnom pismu koje je tijekom ljeta objavio 36-godišnji Bojan Bogdanović objasnio je razloge svoje nagle odluke:

“Nakon 14 mjeseci borbe s ozljedom stopala, dvije operacije i bezbroj pokušaja da se vratim na teren, došlo je vrijeme da zatvorim jedno poglavlje.

Nakon više od dva desetljeća provedenih na parketu, stigao je trenutak da se oprostim od košarke. Ne samo kao sporta, već i kao dijela sebe”, napisao je na početku svoje objave Bogdanović dodavši na kraju:

“Iznad svega bio je hrvatski grb na prsima. Reprezentacija nije bila samo dužnost. Bila je čast, emocija i identitet. Od juniorskih dana, od kadetskih dana do seniorske razine, bila je najveća odgovornost, ponos i radost.

Hvala trenerima, suigračima, liječnicima, navijačima, svim klubovima i svima koji su na bilo koji način bili dio puta.

Posebno hvala obitelji i prijateljima. Vi ste bili temelj u svakom usponu i svakom sunovratu.

Nisam stigao do kraja. Stigao sam do druge strane početka…”, poslao je jasnu poruku Bogdanović.

O njegovoj karijeri se gotovo sve zna, od toga da je svoje posljednje utakmice odigrao prije više od godinu dana u dresu New York Knicksa te kako je svoju NBA karijeru započeo 2014. godine u Brooklyn Netsima.

U bogatoj NBA karijeri osim za spomenute Netse i Knickse igrao je još za Washington Wizardse, Indiana Pacerse, Utah Jazz i Detroit Pistonse, a prije odlaska u NBA ligu igrao je u Zrinjskom iz Mostara iz kojeg je, nakon inzistiranja Bože Maljkovića, ubrzo preselio u Real Madrid. No, u tom klubu nikada nije dobio pravu priliku pa je tako igrao na posudbama u Španjolskoj.

Najbolji potez svakako je napravio dolaskom u Cibonu kad je imao 20 godina i gdje su ga vodili Velimir Perasović i Zdravko Radulović. Nakon sjajnih igara iz Cibone je otišao 2011. godine u turski Fenerbahče od kuda je preselio u NBA ligu. U kojoj je potukao mnoge rekorde i ostavio dubok trag…

Za vas smo izvukli pet stvari o Bojanu Bogdanoviću koje malo tko zna:

PRVO – S 14 godina je igrao seniorski vaterpolo u 2. ligi

Prije nego je počeo ozbiljnije trenirati košarku tek u dobi od 14 godina Bojan Bogdanović bio je zaluđen nogometom, a bio je i talentiran vaterpolist. Naime, malo je poznato kako je Bojan već kao 14-godišnjak igrao za seniorski sastav Jadrana iz Neuma kluba i to u 2.HVL-jug. Često je i nakon što je prešao u Real znao s društvom zaigrati vaterpolo te je tako održavao formu.

DRUGO – Podrijetlo iz malog mjesta u BiH i meka ruka na oca Marija

Obitelj Bojana Bogdanovića korijene vuče iz mjesta Udora u Bosni i Hercegovini, nedaleko kojeg se nalazi grad Stolac. Inače, Bojana je košarkom zarazio otac Mario koji se rano ostavio narančaste lopte zbog odvjetničke karijere. No, jedna od anegdota govori kako je imao nevjerojatno precizan šut za tri poena te ga je nakon jedne prijateljske utakmice protiv Zadra u Jazinama, kad je došao pomoći Zrinjskom (tad nije više trenirao), nekoliko klubova željelo u svojim redovima. Svjedoci kažu kako je bez trening i s nekoliko kilograma viška Zadru zabio malo manje od 40 koševa. Svi su se pitali tko je sad taj? A on je samo uskočio jer nisu imali playmakera…

Inače, Bojanov djed Karlo ima brata Ivana po kojem je ime dobio najnoviji član hrvatske seniorske reprezentacije Ivan Bogdanović koji se bori za svoje mjesto. Tako ispada kako je jedan Bogdanović otišao, a drugi Bogdanović – koji mu je rođak i iznimno je talentiran – ušao u reprezentaciju.

TREĆE – izabrao ga NBA klub u kojem Hrvat još uvijek nije igrao

Na NBA draftu 2011. godine je Bojana Bogdanović kao ukupno 31. pick (druga runda) odabrao Miami Heat, ali je ubrzo u zamjeni poslan u Brooklyn Netse. Tako Bojan zapravo nikad nije zaigrao u Miamiju, a ono što je još zanimljivije od ukupno 30 NBA klubova u samo dva još nikada nije zaigrao Hrvat. Jedan je naravno Miami, a drugi je Charlotte.

ČETVRTO – Apsolutni NBA rekorder. Skinuo je Dražena i Tonija!

U NBA ligi je Bojan oborio nekoliko rekorda uključi onaj Dražena Petrovića koji je Houstonu ubacio 44 koša. Bojan je Draženov rekord izjednačio u ožujku 2016. godine kad je u pobjedni 131:114 nad Philadelphia 76ersima ubacio 44 koša. Također je kao igrač Washingotna ubacio rekordnih osam trica (najviše Hrvata u NBA-u), a kao igrač Utah Jazz je u svibnju 2021. godine ubacio rekordnih 48 poena po čemu je apsolutni hrvatski rekorder. Uspio je to u pobjedni 127:120 nad Denver Nuggetsima uz šut iz igre 16-23 (trice 8-11).

No, tu nije stao s rekordima pa je tako na vječnoj ljestvici po ukupnom broju koševa prestigao i legendarnog Tonija Kukoča. Podatak kako je Bojan postao prvi Hrvat koji je premašio 10.000 poena u NBA karijeri dovoljno govori. Iza sebe je ostavio Kukoča i društvo…

Inače, Bojan je u NBA karijeri ostvario prosjek od 15,6 koševa po susretu uz dodatak kako je u samo jednoj sezoni imao jednoznamenkasti prosjek koševa i to kao rookie u Netsima (9.0 koševa).

PETO – Mostarac je svoj dom našao u Dubrovniku. Za to ima dobar razlog

Iako je podrijetlom iz okolice Stoca Bojan za sebe voli reći kako je pravi Mostarac. U tom je gradu rođen, u tom je gradu počeo igrati košarku i u taj se grad uvijek rado vraća. No, danas ga se ipak najčešće može vidjeti u Dubrovniku od kuda mu je supruga Zrinka. U brak su Zrinka i Bojan stupili 2023., naravno u Dubrovniku. Također u Dubrovniku Bojan ima poznati restoran naziva 44 po broju na dresu koji je najčešće nosio, a milijune koje je zaradio u NBA ligi uložio je u nekretnine pa tako ima dvije kuće u staroj gradskoj jezgri te jednu u elitnom dijelu Lozici na samom moru. Osim u kući na moru Bojan u društvu supruge Zrinke i sina Luke odmor najčešće provodi na jahti kojom se nedavno počastio. No, također je poznat po tome kako privatni život drži u tajnosti.