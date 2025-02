Pratite na SK: Hrvatske košarkašice čeka posljednji ciklus kvalifikacija za EP

Podijeli :

Marin Sušić/HKS

Na rasporedu je posljednji kvalifikacijski ciklus za Europsko prvenstvo za žene koje će se od 18. do 29. lipnja ove godine igrati u Češkoj, Njemačkoj, Grčkoj i Italiji. Većina reprezentativki se u sklopu trećeg kruga kvalifikacija danas okupila u Zagrebu i krenula u srce Like i nekada jedan od centara hrvatske ženske košarke - Gospić.

Treninzi u Gospiću bit će kratkog daha jer već u srijedu, 5. veljače, djevojke putuju u Nizozemsku. U Almereu će se 6. veljače igrati ključna utakmica kvalifikacija Nizozemska – Hrvatska s početkom u 19:30 sati, a odmah sljedećeg jutra reprezentativke se vraćaju u Hrvatsku.

S obzirom da je u skupini s Hrvatskom jedna od najjačih reprezentacija svijeta – Španjolska, utakmica s Nizozemskom zapravo je borba za drugo mjesto u skupini, a kako na Europsko prvenstvo osim prvoplasiranih iz osam skupina putuju i najbolje četiri drugoplasirane reprezentacije, ova utakmica može biti odlučna u prolasku na pozornicu Europe.

Posljednja utakmica kvalifikacija odigrat će se u Gospiću, 9. veljače s početkom u 19:30 kada će Hrvatska dočekati Austriju. Obje posljednje kvalifikacijske utakmice u studenom prošle godine odigrale su se u gostima (u Austriji i Španjolskoj) pa, nevjerojatno, ali istinito, domaća publika nije uživo mogla vidjeti utakmicu ženske seniorske reprezentacije još od studenog 2023. u Splitu.

Dugogodišnja reprezentativka Patricia Bura o putu prema Europskom prvenstvu:

“Najprije nas čeka utakmica u Nizozemskoj protiv vrlo dobre ekipe i to na njihovom terenu. Moramo se što bolje pripremiti i zajednički to odigrati jer nam je to smjernica za dalje, odnosno potrebne su nam dvije dobivene utakmice da bi bili u šansi za plasman na Europsko prvenstvo. Želja je dobiti utakmice sa što većom razlikom i plasirati se na prvenstvo. Imamo samo jedan cilj, to je to.”

Na Europsko prvenstvo kvalificirat će se osam pobjednika skupina, kao i četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije (prema Službenim košarkaškim pravilima) pri čemu će se u obzir uzeti svi rezultati u skupinama.