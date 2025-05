Novi izbornik Hrvatske samo za SK otkrio prve poteze i koji plan ima za stranca

Podijeli :

xEibner-Pressefoto RyanxSleimanx via Guliver

Na dan kad je turski klub Anadolu Efes – u kojem od 2010. godine radi Tomislav Mijatović – gostovao kod Galatasarayja, javljeno mu je kao imenovan novi izbornikom muške hrvatske košarkaške reprezentacije.

Tako je odlučio Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza (HKS) i to na prijedlog sportskog direktora Krunoslava Simona. Tako je Josip Sesar i službeno postao bivši, a seniori su dobili novog ‘šefa’ koji već ima iskustva rada u reprezentaciji kao pomoćni trener.

Neki poznavatelji bili su iznenađeni odabirom Mijatovića, koji je funkciju glavnog trenera u Anadolu Efes obnašao ukupno jednu sezonu, a drugima je odluka logično jer taj potez Krune Simona se očekivao. Smjena Josipa Sesara je očito bila neminovna jer se pod njegovim vodstvom hrvatski košarkaši po prvi put u povijesti nisu uspjeli plasirati na Europsko prvenstvo.

POVEZANO Simon prelomio: Evo tko je novi izbornik Hrvatske!

Kada je prvi put došlo do te ideje da postanete izbornik i je li sve krenulo od vašeg bivšeg igrača Krune Simona s kojim ste dva puta bili prvak Europe?

“Kruno i ja smo stupili u kontakt oko te teme, a prije nekih 15-20 dana smo krenuli konkretno razgovarati, prvo naravno s predsjednikom Efesa, ali i glavnim menadžerom. U izjavi za HKS već sam rekao kako sam svima u svom klubu u Efesu maksimalno zahvalan na potpori, na tom jednom velikom entuzijazmu i želji koje su oni iskazali. Naravno, ja nastavljam obavljati i svoju funkciju u Efesu, a uz to sam se primio funkcije izbornika u hrvatskoj reprezentaciji. Baš na dan kad sam imenovan imali smo utakmicu i ne znam kako bih opisao tu atmosferu u klubu i veselje s njihove strane jer sam postao izbornik, od čelnika do igrača. Baš mi je drago zbog toga što su tako veselo to prihvatili i što svi stoje iza toga. No, isto tako moram reći kako ovo nije mala stvar i meni to osobno jako puno znači.“

Obzirom da su pregovori o vašem imenovanju na poziciju izbornika trajali 20-ak dana, vjerojatno ste već razgovarali i tko će biti vaši ljudi u stožeru?

“Ne bih sad spominjao imena jer imam želju da prije svega s tim ljudima razgovaram i pitam ih o njihovim željama, mogućnostima i slobodnom vremenu. Gledajte, angažman u reprezentaciji iziskuje dodatno korištenje vlastitog vremena koje je slobodno u tijeku sezone ili u tijeku ljeta i godišnjih odmora. Dakle, naravno prvo moram pitati kolege za koje mislim da bi mogli jako kvalitetno obavljati te funkcije, želim od njih čuti kako se oni osjećaju. I tek kad obavim te preliminarne razgovore, onda ću izaći sa imenima.“

U vašem obraćanju javnosti, preko HKS-a, naglasili ste kako ‘moramo ostati skromni, ići korak po korak te kako jedino takvim putem, zajedništvom, sjajnom atmosferom i golemom željom, voljom i iskazanom ljubavlju igranja za reprezentaciju možemo postići rezultate koji će služiti svima nama na čast i ponos.’ Može li se tome što dodati jer nekako ostaje dojam da se ‘kult’ izgubio?

“Radio sam osam godina u stožeru reprezentacije, bio sam na velikim natjecanjima, a bilo je i uspjeha poput nastupa na olimpijskim igrama tako da je s profesionalne, ali i igračke strane znam šta znači hrvatska reprezentacija, u svakom sportu, a ne samo u košarci. I znam koliko to znači svim Hrvatima koji su navikli na uspjehe. No, kad je naša košarkaška reprezentacija u pitanju ništa nije izgubljeno i ja bih rekao da možda nije sve toliko negativno koliko mi sami mislimo. No, Hrvati su perfekcionisti kao narod i od sporta uvijek očekujemo maksimum i ja to prihvaćam i zbog toga sam se i prihvatio ove dužnosti. Vjerujem da se i do sada radilo dobro i napravilo se puno dobrih stvari, rađena je nadogradnja i ja samo želim osobno dalje nastaviti nadograđivati i nadam se da ću radom, uspjesima i rezultatom kroz određeni period godina to uspjeti ostvariti. Važno je da nešto nadograđeno za nove generacije koje dolaze, nove ljude koji će doći nakon mene, a hoće li to biti za 2, 5 ili 15 godina – ne znam. Tako da mislim da je to put kojem trebamo težiti i po mom mišljenju niti jedan igrač ne smije biti prerano otpisan s bilo kojeg popisa. Neki igrači sazrijevaju ranije, a neki kasnije, neki imaju svoje puteve koji su drugačiji, a mi nećemo nikoga prekrižiti. Svi su u krugu kandidata, pokušat ćemo ih sve pratiti, pomno pratiti razvoj igrača i ponavljam tako ćemo nadograđivati reprezentaciju i to u hodu, iz akcije u akciju. No, insistirat ćemo na tome da mi sami, od strane Košarkaškog saveza, svojim pristupom i odnosom dajemo maksimum, da dajemo svoju pozitivu, dajemo svoju viziju košarke koju želimo igrati i tako iz akcije u akciju.“

Kakvo je vaše razmišljanje o stranom košarkašu u reprezentaciji. Donedavno je bilo puno protivnika pa je ipak došlo do preokreta i doveden je Amerikanac Jaleen Smith, igrač koji ima euroligaško iskustvo i kojeg dobro poznajete jer trenutačno igra u Turskoj?

“Nas dvojica se jako dugo poznajemo i puno pričamo o košarci da da sigurno znate kako razmišljam o toj temi. Istina, bilo je uspona i padova, bilo je oscilacija, a dogodi se i neki lošiji rezultat koji nas ne zadovolji. Možda su se ponekad dogodile i pogreške, ali isto tako smo redovito prisutni na velikim natjecanjima, igrali smo na Olimpijskim igrama i bili smo blizu medalje na Eurobasketu. No, kad je stranac u pitanju jasno je kako svatko ima svoje mišljenje koje ja apsolutno uvažavam. Isto tako, ne trebamo zabadati glavu u pijesak i govoriti kako je bilo prije 50 godina. Ukratko, u nekim reprezentacijama to se pokazalo jako dobro no mi ne moramo ničiji primjer kopirati, mi samo moramo učiti i gledati te analizirati i prihvaćati što je najbolje za nas. Svi zajedno želimo najbolje našem sastavu i želimo joj dati priliku da bude uspješna. Imam obvezujuću izjavu i obećanje s moje strane, da će to uvijek biti napravljeno na najbolji mogući način za određeni ciklus s najboljim mogućim igračima koji će u tom terminu moći igrati za reprezentaciju. Kad je Jaleen Smith u pitanju i njegov nastup za Hrvatsku on je apsolutno u mom fokusu, a igrom slučaja mi je i susjed ovdje u Istanbulu pa se često vidimo. Pratim ga od vremena kad je bio u Albi i s ljudske i igračke strane pokazao se kao apsolutni pogodak. No, isto tako moram reći kako, kad su stranci u pitanju, gledamo i pratimo sve i razmišljamo koje strance bi u budućnosti eventualno mogli iskoristiti, koje bismo pozvati da budu dijelom naše reprezentacije. Želimo imati opciju više stranaca, kao neke druge reprezentacije, i od danas ćemo stalno analizirati, gledati i pratiti i sve koji nas zanimaju. Oni koji se pokažu kao najbolja moguća opcija za hrvatsku košarkašku reprezentaciju, mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da se to i ostvari.“

Prva akcija koju imate ispred sebe su pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, koje su na rasporedu u kolovozu. Protivnici su nam Danska i Norveška (dalje idu prva i druga reprezentacija iz skupine)?

“Opet se vraćam kako od danas počinjemo ovo što imamo nadograđivati i to je naš put. Akcija koja nas čeka u ljeto je jedina akcija na koju sad mislimo i na koju smo fokusirani. Nama svima je to jedno bitno jer je to korak koji nas vodi do daljnjih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a tamo nećemo doći ako ćemo preskakati korake. Tako nas početkom kolovoza čekaju prvo utakmice u gostima kod Norveške te tri dana kasnije dočekujemo Dansku. Istog mjeseca slijede i uzvrati protiv istih reprezentacija i idemo korak po korak, želimo igrati dobru košarku i cilj je u svakom utakmici pobijediti. Dakle, to je ključno i to je naša želja i želja mije da napravimo najbolji mogući izbor igrača koji će u tom trenutku biti u mogućnosti igrati. Tu treba uzeti u obzir zdravstveno stanje, formu i sve ostalo. Naravno svi igrači će biti kontaktirani, svi igrači koje želimo će biti pozvani i nadamo se širokom odabiru. A Hrvatska posjeduje kvalitetne igrače i mi ih sve želimo uključiti u rad. No, ono što često govorim jest kako neću dozvoliti da netko od igrače preskače utakmice jer od toga da neke utakmice preskaču dobijem napad! To ne dopuštam!“

Uoči Olimpijskih igara u Parizu Hrvatska je osvojila pretkvalifikacijski turnir u Istanbulu. Bili ste na svakoj utakmici, ali kao navijač?

“Na tim utakmicama u Istanbulu bio sam osoba koja je navijala i studiozno pratila sve utakmice Hrvatske i apsolutno moram reći kako je na tom turniru naša igra bila sjajna. Upravo na tom turniru je Amerikanac Jaleen Smith apsolutno opravdao dolazak u hrvatsku reprezentaciju i dao je apsolutno sve od sebe, igrao svaku utakmicu maksimalno. Kad već govorim o njemu ipak je on igrač tog euroligaškog iskustva i pokazao se, po mom skromnom sudu, kao igrač koji je tu ulogu prihvatio i shvatio ozbiljno. No, svi sad moramo imati uši i oči otvorene i sve pratiti.

Imate li neku poruku za kraj? Činjenica je da Hrvatske po puta u povijesti neće biti na Europskom prvenstvu, a ne stoje dobro ni mlade selekcije. Sve tri su u B diviziji?

“Kao prvo, mislim da nema straha za našu košarku i nećemo gledati stvari na način kao da je čaša na pola prazna nego da je ona polu puna. Što se mladih reprezentacija tiče isto tako treba reći da su se često, zadnjih godina, vračali s medaljama s velikih natjecanja i očito se tako poklopilo. Nesreća u ždrijebu, sitne ozljede i dogodi se.. No, isto tako ako nešto nije bilo dobro, to se mora ispraviti, popraviti i doraditi. Ali ja apsolutno vjerujem u sve naše lekcije, ali isto tako mislim da sad imamo određeni problem – koji ima većina europskih reprezentacija – a to je odlazak mladih igrača na studij u Ameriku. No, ja sam optimist i apsolutno vjerujem da će se stvari, koje su možda u određenim trenucima u mladim selekcijama ispale loše, apsolutno izvesti na pravi način i da ćemo mi opet svi zajedno slaviti uspjehe. A tu mislim i na mlade selekcija u muškoj, ali i ženskoj konkurenciji. Baš sam veliki optimist!. Ponovit ću opet kako je sve ovo dio nadogradnje, uzimanje dobrih stvari, nastavljanje.. Ja nisam došao izmišljati ponovno košarku nego sam došao kao netko tko će ovo što imamo nadograditi, a sve u svrhu dobrih rezultata i uspješnosti naše košarke. Želim da svi zajedno budemo ponosni i sretni u vremenu koje dolazi.“