Njemački izbornik: Hrvatska je težak suparnik, dosta smo patili

Guliver Image

Izbornik njemačke košarkaške reprezentacije Alex Mumbru izjavio je da je pobjeda njegove momčadi nad Hrvatskom (91:89), ostvarena tek u produžetku, velika za njega i njegove igrače.

“U ime Saveza i momčadi se moram zahvaliti Bonnu na ozračju koje smo imali svih 45 minuta. Bilo je sjajno igrati ovdje. Mučili smo se tijekom prvog poluvremena, kad su opet bili na 50 posto pogođenih trica, mučili smo se kad smo zaostajali za 15 poena u trećoj četvrtini. Dosta smo patili, ali smo napravili prilagodbu u obrani kako bi zaustavili hrvatski napad i počeli se vraćati korak po korak. Igrači su se snažno borili i na kraju došli do velike pobjede za nas”, rekao je Mumbru koji je preuzeo Njemačku nakon što je momčad 2023. iznenađujuće osvojila naslov svjetskog prvaka, a potom je nastavio trofejni put osvajanjem europskog naslova na prošlogodišnjem EuroBasketu.

Zadovoljan onime što su on i suigrači napravili protiv Hrvatske u Bonnu bio je i kapetan reprezentacije Johannes Thiemann, koji je bio najbolji njemački igrač s 24 koša i 12 skokova.

“Naravno da smo iznimno sretni što smo pobijedili. Hrvatska je doista težak suparnik. Mislim da smo zaostajali za 16 poena i doista sam ponosan na momčad što smo se uspjeli vratiti, podići energetsku razinu, što smo došli do produžetka i na kraju pobijedili.”