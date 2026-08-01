Mladi hrvatski košarkaši ponovno u posljednjim sekundama ispustili pobjedu

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FIBA

Hrvatski košarkaši do 18 godina drugi dan zaredom doživjeli su šokantan poraz u samoj završnici na Europskom prvenstvu B divizije.

Nakon što su u petak košem u zadnjoj sekundi protiv Poljske ostali bez mjesta u polufinalu, mladi Hrvati u subotu su u razigravanju od 5. do 8. mjesta poraženi od Mađarske 75:73.

Hrvatska je šest i pol minuta prije kraja vodila 65:56, na četiri i pol minute do kraja 70:63, a u posljednju minutu ušlo se s neriješenim rezultatom 73:73. Koš odluke postigao je pet sekundi prije sirene Mađar Vince Gaspar. Nakon toga je Tomislav Vučković promašio tricu za pobjedu Hrvatske.

Upravo je Vučković s 19 koševa i sedam skokova uz Patrika Dorotića (19 koševa, 9 skokova) bio najefikasniji u našim redovima.

U nedjelju će Hrvatska u utakmici za 7. mjesto igrati protiv Gruzije.