Mladi hrvatski košarkaši izborili četvrtfinale Europskog prvenstva

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HKS

Izabranici Petra Babića odigrali su nestvarnu posljednju dionicu (32:10), slomili Čehe s uvjerljivih 93:69 i osigurali plasman među osam najboljih u Europi. Za polufinale ih čeka teška bitka protiv neporažene Francuske.

Mlada hrvatska košarkaška reprezentacija (do 20 godina) plasirala se u četvrtfinale Europskog prvenstva koje se igra u Ljubljani. Naši su košarkaši u osmini finala nadigrali Češku rezultatom 93:69, no konačni rezultat ne otkriva koliko je utakmica zapravo bila dramatična i izjednačena u prve tri četvrtine.

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Hrvatskoj je ovo treće slavlje na turniru, nakon što je u skupini svladala Grčku (69:64) i Belgiju (67:54), uz poraz od Španjolske (60:84).

Češka je znatno bolje otvorila susret i nakon osam minuta igre imala vodstvo 18:13, a prvu četvrtinu zaključila je s 20:17. Kada su u 11. minuti suparnici pogodili tricu za maksimalnih plus osam (25:17), upalio se alarm. Ipak, naši reprezentativci nisu dopustili rano odvajanje – serijom pogođenih trica uspjeli su stabilizirati igru i na odmor otići sa samo dva poena zaostatka (39:41).

Hrvatska je eksplodirala na otvaranju treće dionice. Uraganskim nizom 14:5 pobjegli smo na 53:46. Uslijedilo je razdoblje igre koš za koš i nekoliko izmjena u vodstvu, no trica u posljednjem napadu treće četvrtine donijela je Hrvatskoj minimalnu prednost (61:59) pred odlučujućih deset minuta.

Pitanje pobjednika prelomljeno je na samom startu posljednje dionice. Hrvatska je zaigrala briljantnu obranu i u napadu nanizala nemilosrdnih 13:0, pobjegavši na nedostižnih 74:59 šest i pol minuta prije kraja. Česi više nisu imali nikakav odgovor na agresivnu igru naših košarkaša, koji su zadnju četvrtinu dobili s nevjerojatnih 32:10 i mirno priveli utakmicu kraju za uvjerljivo slavlje.

Prvo ime susreta bio je sjajni Dino Subašić koji je odigrao utakmicu turnira, postigavši čak 32 poena uz vrhunski šut iz igre (13/17). Veliku podršku imao je u Toniju Torbarini (13 poena), Luki Bičiću (11 poena) te Borni Katanoviću koji je dodao 10 poena.

Kod poraženih Čeha najraspoloženiji je bio Lukas Smazak s 21 poenom, dok je Mikulaš Čank postigao devet.

Ovim uspjehom Hrvatska je izborila svoje prvo četvrtfinale na U-20 EuroBasketu nakon 2022. godine (kada je završila kao sedma). Podsjetimo, najveći povijesni uspjeh u ovoj uzrasnoj kategoriji i dalje nam je srebrna medalja osvojena 2018. godine.

U borbi za polufinale Hrvatsku čeka izuzetno težak ispit – reprezentacija Francuske, koja u dosadašnjem dijelu turnira ne zna za poraz, a u osmini finala je izbacila Poljsku rezultatom 90:79.