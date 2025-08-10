Mijatović: Svaka sljedeća utakmica nam je najopasnija, a jednu stvar moramo poboljšati

Podijeli :

Foto: Marin Sušić / HKS

Hrvatska košarkaška reprezentacija ostvarila je i drugu očekivanu pobjedu u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine. Sve ide po planu pa je zadovoljan i izbornik Tomislav Mijatović.

U drugoj utakmici pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će se 2027. igrati u Kataru hrvatska košarkaška reprezentacija je u Opatiji pobijedila Dansku rezultatom 100:71.

VEZANA VIJEST Hrvatski košarkaši opet probili stotku, put do Svjetskog prvenstva ide po planu

“Prije svega čestitke igračima i stožeru na iznimno bitnoj pobjedi. Svaku iduću utakmicu shvaćamo kao najopasniju i najtežu i stožer i ja smo vrlo zadovoljni s pristupom igrača. To se reflektira na treningu i kasnije na utakmici. Naša želja je nikoga ne podcijeniti i nikoga ne precijeniti. Vjerujemo da se jedino tako možemo plasirati na natjecanja na koja želimo ići, a želimo biti sudionicima najvećih svjetskih smotri. Do tog trenutka svaku sljedeću utakmicu shvaćamo, analiziramo i igramo kao da je jedina koja postoji. Drago mi je što svi igrači daju svoj veliki doprinos i na tome sam im maksimalno zahvalan”, komentirao je izbornik Tomislav Mijatović.

Na pitanje s čime je bio najzadovoljniji u večerašnjoj igri, izbornik je izdvojio:

“Najzadovoljniji sam činjenicom da ni u jednom trenutku nismo odustali od ideje naše igre. Znamo da ni jednog protivnika ne možete dobiti u pet minuta, nekoga možeš slomiti u 39. minuti, nekoga u 15., no bitno je pobijediti i nametnuti svoj stil igre. Zadovoljan sam i s kontrolom skoka i brojem asistencija. Ono što bih želio malo poboljšati jest da u svakoj utakmici još pojačamo pritisak i agresivnost na svim pozicijama, iako smo isforsirali 21 izgubljenu loptu i to već jest veliki broj.“

Sljedeće subote, 16. kolovoza, Hrvatsku očekuje treći susret pretkvalifikacija. U Opatiji će izabranici Tomislava Mijatovića dočekati Norvešku na uzvratnoj utakmici. Početak susreta je u 20:30 sati.