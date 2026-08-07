Mijatović objavio popis za kvalifikacije: Hezonja, Šarić i Zubac predvode Hrvatsku

Izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis od 15 igrača za kolovoške pripreme i nastavak kvalifikacija za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Hrvatska će se okupiti 13. kolovoza u Opatiji, gdje će započeti pripreme za dvoboje protiv Latvije i Nizozemske.
Na Mijatovićevu popisu nalaze se: Krešimir Radovčić, Jaleen Smith, Dominik Mavra, Roko Badžim, Antonio Jordano, Mateo Drežnjak, Mario Hezonja, Luka Božić, Toni Nakić, Dario Šarić, David Škara, Ivica Zubac, Karlo Matković, Danko Branković i Krešimir Ljubičić.
Nakon prvog dijela priprema u Opatiji reprezentacija će 20. kolovoza otputovati u Hamburg, gdje će nastupiti na jakom međunarodnom pripremnom turniru. Hrvatska će 21. kolovoza od 17:45 igrati protiv Turske, dok će se u drugom polufinalu sastati Njemačka i Češka. Dan kasnije na rasporedu su utakmica za treće mjesto i finale.
Po povratku iz Njemačke reprezentacija će pripreme nastaviti u Zadru, gdje će 27. kolovoza u Dvorani Krešimir Ćosić ugostiti Latviju u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo. Već dan poslije hrvatski će košarkaši otputovati u Amsterdam, gdje ih 30. kolovoza očekuje gostovanje kod Nizozemske.
Izbornik Tomislav Mijatović istaknuo je kako s velikim optimizmom očekuje okupljanje reprezentacije.
“S velikim uzbuđenjem očekujemo početak priprema i ponovni susret s igračima. Većina njih bila je s nama tijekom dosadašnjih kvalifikacijskih prozora, a ovoga će nam se puta ponovno priključiti Karlo Matković, Toni Nakić i Mateo Drežnjak”, rekao je Mijatović.
Naglasio je kako će pripreme biti zahtjevne jer se igrači vraćaju nakon ljetne stanke.
“Velik naglasak stavit ćemo na kondicijski, tehnički, taktički i individualni rad. U program smo uključili i iznimno jak turnir u Hamburgu, na kojem će uz Hrvatsku nastupiti Turska, Njemačka i Češka. Turnir dolazi u pravom trenutku i poslužit će nam za završno uigravanje momčadi”, poručio je hrvatski izbornik.
Na kraju je uputio poziv navijačima da podrže reprezentaciju u Zadru.
“Nakon toga očekuju nas dvije vrlo zahtjevne kvalifikacijske utakmice. Najprije ćemo svu pozornost usmjeriti na Latviju, a zatim na gostovanje kod Nizozemske. Znamo kakvu atmosferu Zadar može prirediti hrvatskoj reprezentaciji i vjerujemo da će dvorana biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Pozivam naše navijače da ponovno budu uz nas i pruže nam prijeko potreban vjetar u leđa”, zaključio je Mijatović.
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