Mijatović objavio popis košarkaša za kvalifikacije za SP

Košarka 12. lip 202613:33 0 komentara
xSteffiexWunderlx via Guliver

Hrvatska muška seniorska košarkaška reprezentacija uskoro započinje novo okupljanje u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Izbornik Tomislav Mijatović odredio je kandidate koji će se 15. lipnja okupiti u Opatiji, a prvu provjeru imat će 24. lipnja u Goriziji, gdje će odigrati prijateljsku utakmicu protiv Italije.

Nakon toga slijede dva ključna kvalifikacijska dvoboja. Hrvatska će 3. srpnja gostovati na Cipru, dok će 6. srpnja u osječkom Gradskom vrtu ugostiti reprezentaciju Izraela. Cilj ostaje nepromijenjen – plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Hrvatska trenutačno drži vrh svoje skupine s omjerom od tri pobjede i jednog poraza, ispred Njemačke zbog bolje koš-razlike. Prve tri reprezentacije iz skupine nastavljaju natjecanje u završnoj fazi kvalifikacija, gdje se spajaju s tri najbolje selekcije iz skupine u kojoj se nalaze Poljska, Nizozemska, Austrija i Latvija, a u konačnici će tri najbolje plasirane momčadi iz novoformirane skupine izboriti odlazak u Katar.

Popis pozvanih igrača:

  • Krešimir Radovčić
  • Jaleen Smith
  • Dominik Mavra
  • Lovro Gnjidić
  • Roko Badžim
  • Antonio Jordano
  • Niko Šare
  • Mario Hezonja
  • Luka Božić
  • Antonio Sikirić
  • Dario Šarić
  • David Škara
  • Ivica Zubac
  • Michael Ružić
  • Danko Branković
  • Karlo Matković
  • Lovro Mazalin

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