Luka Božić za SK o Španjolskoj, dotakao se i Zadra: ‘Nisam mogao ni jesti ni spavati, imao sam noćne more’

Marin Sušić/HKS

Prošlog ljeta hrvatski košarkaš Luka Božić sa Zadrom je osvojio duplu krunu, kup i prvenstvo, te je kao trostruki MVP debitirao u španjolskoj ACB ligi

Sjajne igre Luke Božića, snažnog košarkaša iz Bjelovara koji je kao igrač Zadra postao miljenik navijača, nisu promakle španjolskim ACB ligašima.

Tako je Božić u ljeto 2024. godine dobio ponudu moćne Valencije, a to je bio poziv koji se ne odbija. Mnogi koji su kritizirali Božića nisu mogli vjerovati da mu Valencia nudi višegodišnji ugovor…

No, ubrzo je Valencia dobila novog trenera, Pedra Martineza, koji je predložio da se Božiću nađe novi klub jer ga nije vidio u svojim planovima. Tako je preko noći hrvatski košarkaš završio u novom prvoligašu Lleidi, klubu iz Katalonije.

Plan u Lleidi je bio ostanak u elitnom društvu, što su Božić i društvo uspjeli dva kola prije kraja sezone, a uz to je hrvatski košarkaš koji je sezonu završio s prosjekom od 11,4 koša, 3,5 skokova i 1,8 asistencija svima dokazao da je uspio u najjačoj ligi u Europi.

U razgovoru za Sport Klub Božić nam je pričao o svom iskustvu igranja u Španjolskoj, a dotakao se i Zadra te hrvatske reprezentacije.

Kako ste zadovoljni prvom sezonom u španjolskoj ACB ligi za koju se kaže da je najjača u Europi?

„Svojom prvom sezonom u Španjolskoj sam zadovoljan i definitivno je to najjača liga u Europi, uostalom kao što svi kažu.“

Što vam je bilo najteže u ACB ligi, a što vas je posebno dojmilo?

„Iskreno, najteže mi je bilo prihvatiti činjenicu da sam tek sedma ili osma opcija u napadu te da se ne igra neki sistem kao npr. da se mora se naći tzv. missmatch u napadu i dati lopta čovjeku u najboljoj poziciji. Ovdje, ako je akcija dogovorena za tebe, ti završavaš bez obzira na ostale igrače.“

Je li vam teško pao prijelaz iz Valencije u donedavnog drugoligaša Lleidu ili vam je samo bilo važno ostati i okušati se u ACB ligi?

„Iskreno, bilo mi je šokantno jer nisam to očekivao, ali na koncu je ispalo dobro. Važno je reći kako te ljudi u Španjolskoj uglavnom ne cijene, osim ako ne dolaziš iz Eurolige. Jednostavno te moraju vidjeti u ACB ligi da bi povjerovali da nešto vrijediš.“

Koliko je teže igrati u španjolskoj ACB ligi nego recimo u regionalnoj ABA ligi, gdje ipak imamo dva euroligaša?

„U španjolskoj ACB ligi je npr. Coruna, koja je ispala iz lige, pobijedila ove sezone i Real i Barcelonu, tako nema utakmica za koju možeš reći da je lagana. Kad je igra u pitanju najveća razlika je tempo i fizička spremnost igrača. Iskreno, zaista me dojmilo koliko je liga brza i koliko dobrih igrača ima, a kad je ABA liga u pitanju rekao bih da se nekako više taktizira, dok ovdje to ne možeš jer svaka momčad ima 12 igrača koji su željni igre i ne možeš ih sve skautirati.“

Poznato je kako kroz cijelu karijeru radite dodatno u teretani. Jeste li imali vremena za takve treninge u Španjolskoj?

„Kad ste me već pitali moram vam ispričati kako mi se u Španjolskoj najviše sviđa što se trenira jednom dnevno. Mislim da bi svi klubovi trebali to prakticirati. Odradiš jedan trening u dva dijela, dakle košarkaški teren pa teretana, i to je sasvim dovoljno. Naravno, onaj tko želi raditi individualno može doći prije ili ostati poslije treninga. To mi je je jako odgovaralo i mislim da bi se svi igrači sa mnom složili da dva treninga dnevno apsolutno ne donose ništa.“

Vratimo se na prošlu sezonu u kojoj ste, kao najbolji igrač Hrvatske Premijer lige, sa Zadrom osvojili kup i prvenstvo. Uz to ste proglašeni i za MVP-ja (najkorisniji igrač) regionalne ABA lige. Nedostaju li vam Zadar i Tornado?

„Da, prošla sezona u Zadru mi je bila nešto posebno i pamtim je, kao prvo, po osvajanju Kupa jer me do tada to jako kopkalo i mučilo što taj trofej još nisam osvojio. Naravno, također nikad neću zaboraviti da je Split protiv nas u finalu vodio 2-1 i cijelo vrijeme, do četvrte utakmice, nisam mogao jesti, nisam mogao spavati i imao sam noćne more. Doslovno sam prolazio kroz jako teške trenutke i govorio sam samome sebi kako ne smijem razočarati sve te ljude koji nas dolaze podržavati. I tad sam nakon finala rekao da je osjećaj nevjerojatan i da mi je posebno drago što smo postali prvaci jer mnogo ljudi nije vjerovalo da ćemo se vratiti. No, isto tako moram reći kako sam sada u Španjolskoj naučio da je to samo košarka i da ne smijem sve shvaćati tako ozbiljno.”

Znači, ako se kojim slučajem jednoga dana vratite igrati košarku u Hrvatsku, Zadar je prva opcija?

„Da. Zapravo, u Hrvatskoj mi je samo Zadar opcija. Nedostaje mi taj osjećaj i taj adrenalin.“

Poznati ste kao veliki radnik pa nas zanima koliko dana odmora imate u planu uzeti te koji su vam planovi za ljeto?

„Iskreno ove godine ne znam jesam li imao uopće koji dan slobodno. Inače, u Lleidi imamo zbilja odličan trening centar tako da sam gotovo svaki dan bio, ako ne u teretani onda u SPA centru ili bazenu. No, kad je godišnji odmor u pitanju idem prvo do svog Bjelovara da vidim familiju, a otići ću i negdje na more. Majka i sestra birat će destinaciju, ali jedna od stanica – što se mene tiče – će sigurno biti Zadar.“

Nakon odmora čekaju vas pripreme s hrvatskom reprezentacijom koju u ljeto, s novim izbornikom Tomislavom Mijatovićem, čekaju pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Protivnici su nam Danska i Norveška?

„Baš sam se neki dan čuo s novim izbornikom i predstavio mi je svoje planove za ljeto i budućnost. Iskreno, kad je hrvatska reprezentacija u pitanju najveći motiv je zapravo da uopće igraš za svoju domovinu i uz to nikako ne želiš u tom dresu niti jednu utakmicu izgubiti. Kratko i jasno.“

Koji su vam planovi za sljedećih nekoliko sezona. Jeste li si postavili neke ciljeve?

„Planovi su mi natjecati se stalno sa samim sobom, zatim svakim danom postati još bolji čovjek i nadam se bolji košarkaš. Eto to je jedino što bih naveo.“

Za kraj se moramo dotaknuti i teme koja se provlačila medijima kako samo u sustavu Danijela Jusupa možete dobro igrati. Kako ste primali kritike sa raznih strana jer činjenica jest kako su mnogi u vas sumnjali da ćete uspjeti?

„Ovako, ja sam igrao dobro kod Nazora, kod Pipana, kod Vlašića, kod Naglića, kod Sesara… tj. kod svih trenera koji su mi dali šansu. Iskreno, mislim da ljudi koji su govorili kako samo kod Jusupa igram dobro, ni sami nisu vjerovali u te gluposti. Očito su morali naći opravdanje zašto im omiljena ekipa uvijek gubi od Zadra, ha, ha. No, zaista nikome ništa ne zamjeram i smatram da svatko ima pravo na svoje mišljenje. Ja sam takav da cijeli svijet može reći jednu stvar, ako ja mislim suprotno, dokazat ću svima da su pogriješili.“