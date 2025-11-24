Jedan od ključnih hrvatskih reprezentativaca propušta start kvalifikacija za SP

Podijeli :

AP Photo/Michael Sohn by Guliver

Hrvatska košarkaška reprezentacija započinje kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027.

Izabranici Tomislava Mijatovića u petak igraju protiv Cipra u Osijeku te u ponedjeljak protiv Izraela u latvijskoj Rigi. No u tim utakmicama Hrvatska će biti lišena usluga Jaleena Smitha koji je otpao zbog ozljede.

Uz Cipar i Izrael, u kvalifikacijskoj skupini s Hrvatskom nalazi se još Njemačka, a prve tri reprezentacije plasirat će se u iduću fazu kvalifikacija.

Ondje se križaju sa skupinom u kojoj su Latvija, Poljska, Austrija i Nizozemska, a od tih osam reprezentacija, tri idu na SP.

POPIS REPREZENTATIVACA ZA CIPAR I IZRAEL: