Jedan od ključnih hrvatskih reprezentativaca propušta start kvalifikacija za SP

Hrvatska košarkaška reprezentacija započinje kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027.

Izabranici Tomislava Mijatovića u petak igraju protiv Cipra u Osijeku te u ponedjeljak protiv Izraela u latvijskoj Rigi. No u tim utakmicama Hrvatska će biti lišena usluga Jaleena Smitha koji je otpao zbog ozljede.

Uz Cipar i Izrael, u kvalifikacijskoj skupini s Hrvatskom nalazi se još Njemačka, a prve tri reprezentacije plasirat će se u iduću fazu kvalifikacija.

Ondje se križaju sa skupinom u kojoj su Latvija, Poljska, Austrija i Nizozemska, a od tih osam reprezentacija, tri idu na SP.

POPIS REPREZENTATIVACA ZA CIPAR I IZRAEL:

  • Roko Badžim
  • Luka Božić
  • Danko Branković
  • Mateo Drežnjak
  • Goran Filipović
  • Mario Hezonja
  • Mate Kalajžić
  • Dominik Mavra
  • Toni Nakić
  • Roko Prkačin
  • Krešimir Radovčić
  • Michael Ružić
  • David Škara

