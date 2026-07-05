Izbornik Hrvatske uoči utakmice s Izraelom: ‘Imam igrače koji ne precjenjuju i podcjenjuju, na tome sam najviše zahvalan’

Podijeli :

Foto: Marin Sušić / HKS

Hrvatska košarkaška reprezentacija u ponedjeljak, 6. srpnja, s početkom u 20:00 sati u dvorani Gradski vrt u Osijeku dočekuje reprezentaciju Izraela u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za FIBA Svjetsko prvenstvo 2027.

Izabranici Tomislava Mijatovića u susret ulaze nakon uvjerljive pobjede protiv Cipra u Limassolu rezultatom 123:50, kojom su srušili domaće i svjetske rekorde te potvrdili odličnu formu i zadržali prvo mjesto u skupini E s omjerom 4-1, izjednačeni s Njemačkom. Hrvatska je plasman u drugi krug kvalifikacija osigurala već ranije, no dvoboj s Izraelom donosi priliku za potvrdu vodeće pozicije u skupini i nastavak pobjedničkog niza pred domaćom publikom.

Hrvatski košarkaši uvjerljivo slavili protiv Cipra u kvalifikacijama za SP Hrvatska stigla na Cipar, slijedi nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

Mario Hezonja upisao impresivan triple-double učinak s 11 poena, 10 skokova i 12 asistencija, tako postao tek četvrti hrvatski reprezentativac koji je to uspio, a ujedno jedini igrač kojemu je to pošlo za rukom u europskim kvalifikacijama za SP.

Hrvatska je u ovim kvalifikacijama već jednom svladala Izrael. U prosincu prošle godine slavila je u Rigi rezultatom 85:71, nakon što je kvalifikacije u utakmici prije toga također otvorila uvjerljivom pobjedom protiv Cipra. Uslijedila je velika pobjeda protiv Njemačke u Zagrebu, a jedini dosadašnji poraz stigao je od iste te Njemačke kolo poslije. Međutim, bolji međusobni omjer zadržao nas je na vrhu skupine, kao što je to sada učinila rekordna pobjeda na Cipru i kao što će, nadamo se, učiniti i pobjeda protiv Izraela u Osijeku.

Iako su Hrvatska, Njemačka i Izrael već osigurali plasman u drugi krug, osvojeni bodovi prenose se u nastavak kvalifikacija i upravo zato je svaka utakmica od velikog značaja. Kako je izbornik rekao – u fazi smo skupljanja bodova. U drugom krugu Hrvatska će, zajedno s Njemačkom i Izraelom, igrati protiv tri najbolje reprezentacije iz skupine F (Poljska, Nizozemska, Latvija i Austrija), a tri najbolje momčadi izborit će plasman na FIBA Svjetsko prvenstvo 2027.

Stoga pozivamo sve navijače da ispune tribine Gradskog vrta i pruže podršku hrvatskoj reprezentaciji u još jednom važnom koraku na putu prema Svjetskom prvenstvu.

“Kao i prije svake utakmice, želimo svoju kvalitetu potvrditi tijekom svih 40 minuta. Upravo su to naši igrači pokazali na Cipru. Bez obzira na snagu i kvalitetu suparnika, igrali su našu košarku svih 40 minuta. To je ono što svaki trener želi – imati ozbiljne igrače koji nikoga ne podcjenjuju niti precjenjuju. Rezultat je tada logična posljedica. Razlika u kvaliteti bila je velika, ali to uvijek treba potvrditi na parketu. To je najteže ostvariti, a naši igrači pokazali su veliku ozbiljnost, želju i volju. Na tome sam im iznimno zahvalan i vjerujem da je upravo to pravi put”, započeo je izbornik Hrvatske Tomislav Mijatović.

Kakvu utakmicu očekujete protiv Izraela?

“Izrael je vrlo kvalitetna reprezentacija koja igra drukčiju košarku od Cipra, bržu, u oba smjera, s puno tranzicija. Riječ je o momčadi koja igra s mnogo šuteva i velikim brojem situacija u kojima individualna kvaliteta dolazi do izražaja. Očekuje nas utakmica u kojoj ćemo morati biti maksimalno koncentrirani i individualno odgovorni. Moramo ispuniti sve obavezne faze košarkaške igre – dominirati u skoku, asistencijama, nametnuti svoj stil igre. Ne želimo se prilagođavati protivniku, nego igrati svoju košarku. Pred nama je utakmica koja zahtijeva 40 minuta maksimalne koncentracije, ozbiljnosti i pravog pristupa. Vjerujem da su naši igrači toga svjesni. Stožer je odradio odličan posao u pripremi i vjerujemo da ćemo, uz podršku naših navijača, biti na potrebnoj razini.”

Što ste dobili tijekom ovog reprezentativnog prozora i na čemu ste najviše inzistirali?

“Kao i u svakom reprezentativnom prozoru, najveći je izazov uklopiti igrače koji dolaze prvi put ili nisu bili s nama u prethodnim akcijama. Dolazak Ivice Zupca donio nam je ekstra kvalitetu i nove mogućnosti u napadu, posebno u igri leđima prema košu. Puno igrača dosad nije igralo s njim i sada smo dobili još jednu dimenziju naše igre. S druge strane, potvrdilo se ono što govorim još od prošlog ljeta – naši su igrači potpuno svjesni zadatka koji je pred nama. Posebno mi se sviđa njihov pristup. Idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu, trening po trening, a svaki je prilika za dokazivanje. Možda to zvuči kao fraza, ali upravo tako radimo. Iza nas su krasna dva tjedna i nadam se da ćemo to potvrditi dobrom igrom i pobjedom protiv Izraela.”

Cilj je prvo mjesto u skupini, a potom slijedi druga faza kvalifikacija.

“Ne volim gledati predaleko unaprijed. Razmišljam samo o onome što je ispred nas, a to je sutrašnja utakmica. Igračima uvijek govorim da ne preskaču stepenice. Samo ako idemo korak po korak, možemo doći tamo gdje vjerujemo da nam je mjesto. O sljedećoj fazi razmišljat ćemo nakon ove utakmice. Sada je sav fokus na Izraelu i želimo taj zadatak odraditi na najbolji mogući način te doći do pobjede.”

Osijek je i ranije pokazao koliko voli reprezentaciju. Očekujete li ponovno veliku podršku?

“Osobno sam tijekom posljednjeg dolaska u Osijeku osjetio koliko podrška publike znači. Zahvalan sam osječkoj i slavonskoj publici, ali i navijačima diljem Hrvatske, koji nam uvijek pružaju veliku podršku. Ne sumnjam da će tako biti i ovoga puta. Veselimo se punoj dvorani i vjerujem da ćemo našim navijačima uzvratiti dobrom igrom.”

Nakon Mijatovića govorio je i kapetan Dario Šarić.

“Pobjeda je bila visoka, ali očekivalo se da ćemo slaviti značajnom razlikom. Sada nas čeka susret protiv Izraela na domaćem terenu, koji nam je iznimno važan u borbi za odlazak na Svjetsko prvenstvo, možda najbitnija utakmica. Neće biti lako, ali moramo zadržati isti pristup kakav smo imali protiv Cipra. Bez obzira na protivnika, od samog početka znali smo što želimo i kako ćemo igrati. Očekujem isti pristup i protiv Izraela te se nadam da ćemo, na krilima naših navijača, doći do vrlo važne pobjede.”

Izrael nije u kompletnom sastavu, ali riječ je o kvalitetnoj reprezentaciji koja je prije tri dana protiv Njemačke bila rezultatski vrlo blizu.”

“Sigurno je riječ o dobroj momčadi s velikim brojem kvalitetnih igrača. Imaju dva euroligaška kluba i jedan ili dva kluba u Eurokupu. Riječ je o ozbiljnoj košarkaškoj zemlji s dobrim rosterom, iskusnim igračima koji znaju igrati, tako da nas očekuje vrlo zahtjevan susret. Moramo dobro otvoriti utakmicu i vjerujem da možemo doći do pobjede koja nam je iznimno važna. Svi moramo biti svjesni koliko taj susret znači. Nadam se da ćemo pobijediti i spremno dočekati sljedeći izazov.”

Koliko je teško nakon završetka klupske sezone, u srpnju, igrati ovako važnu reprezentativnu utakmicu?

“Nije lako. Vidimo da se pojedini igrači nisu odazvali reprezentaciji jer je razdoblje nakon završetka sezone specifično. Nije lako ni nama ni drugim reprezentacijama, ali takva je situacija.“

Debitirali ste za reprezentaciju upravo u Osijeku. Tada ste protiv Mađarske igrali pred punom dvoranom. Očekujete li da će navijači ponovno biti vaš šesti igrač?

“Sigurno. Lijepo je igrati pred punom dvoranom u svakom dijelu domovine. Sjećam se atmosfere u Zagrebu protiv Njemačke, kada je također bila ispunjena. Nismo u situaciji da smo posljednjih godina redovito nastupali na velikim natjecanjima ili osvajali medalje, ali podrška navijača uvijek puno znači. Lijepo je osjetiti da ljudi cijene i podržavaju reprezentaciju. Volio bih da dvorana bude ispunjena koliko god je to moguće i da nam navijači pomognu doći do pobjede protiv Izraela. Ta nam je utakmica iznimno važna.”

Za kraj je utakmicu s Izraelom komentirao i Mario Hezonja.

“Mislim da je najbitnije da nadograđujemo našu igru. Izrael je odlična ekipa, već smo ih pobijedili jednom, nadam se da ćemo to učiniti i sutra, trebamo se fokusirati na nas, skupiti čim više bodova. Mi smo u odličnoj situaciji, želimo pobjedu i fokus na idući prozor.”