Hrvatski trener koji je radio čuda u Belgiji preuzima Bosnu i Hercegovinu

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na korak je do imenovanja novog izbornika.
Prema informacijama N1, najbliži preuzimanju reprezentacije je hrvatski stručnjak Dario Gjergja.
Usmeni dogovor bi trebao biti finaliziran do kraja tjedna, kada će to Upravni odbor Košarkaškog saveza morati potvrditi glasanjem.
Gjergja je u prethodnom mandatu vodio reprezentaciju Belgije, s kojom je bio i na Eurobasketu. Trenutno je trener francuskog Limogesa.
Bosnu i Hercegovinu u studenom očekuju susreti kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Srbije i Turske, a već ranije su upućeni pozivi košarkašima.
Podsjetimo, Gjergja je bio na pragu preuzimanja hrvatske reprezentacije prije nešto više od dvije godine. Sportski direktor HKS-a Aco Petrović isticao ga je kao glavnog kandidata, no Savez se na kraju odlučio za Josipa Sesara.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!