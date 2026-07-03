Hrvatski košarkaši uvjerljivo slavili protiv Cipra u kvalifikacijama

Hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je novu pobjedu u skupini E prvog kruga kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2027. godine, u Limassolu je bila bolja od domaćina Cipra s čak 123-50 (35-12, 24-14, 33-10, 31-14).

U drugom ogledu petog kola ove skupine Njemačka je u Rigi svladala Izrael s 92-86.

Hrvatska je već ranije osigurala proboj prema drugom krugu kvalifikacija, a ovom je pobjedom ostala na vrhu ljestvice s omjerom 4-1 koliko ima i druga Njemačka. Treći Izrael je na 2-3, a Cipar sada ima omjer 0-5.

Neizvjesnost je vrlo brzo nestala u susretu u Limassolu. Hrvatska je imala veliku prednost od 35-12 nakon uvodnih deset minuta igre, dok je prednost dodatno porasla do odlaska na odmor. Tada je bilo 59-26 i bilo je evidentno da će drugo poluvrijeme biti tek odrađivanje posla.

Hrvatski igrači ozbiljno su pristupili i drugom poluvremenu te su do kraja podigli razliku na ogromnih +73.

Prvi hrvatski strijelac bio je Ivica Zubac s 24 poena, a tome je dodao i 11 skokova te četiri blokade. Dario Šarić je postigao 21 poen uz 10 skokova i pet asistencija, dok je David Škara ubacio 18 poena.

Luka Božić je postigao 14 koševa, a Mario Hezonja je upisao „triple-double“ učinak s 11 poena, 10 skokova i 13 asistencija.

U posljednjem, šestom kolu ove skupine Hrvatska će 6. srpnja u Osijeku igrati protiv Izraela od 20 sati, a sastaju se još Njemačka – Cipar.

U idućem krugu kvalifikacija Hrvatska uz Njemačku i Izrael ide u skupinu gdje će se još nalaziti tri najbolje momčadi iz skupine F u kojoj su trenutačno Poljska, Nizozemska, Latvija i Austrija te igrače izbornika Mijatovića čeka novih šest ključnih dvoboja. Ukupno gledano će tri najbolje momčadi od tih šest izboriti prolaz prema Svjetskom prvenstvu.

Kvalifikacije za SP, košarkaši (skupina E, 5. kolo):

Cipar – Hrvatska 50-123

Izrael – Njemačka 86-92