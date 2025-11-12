Hrvatske košarkašice uvjerljivo slavile u borbi za Eurobasket, ali ima i jedna loša vijest

Podijeli :

HKS

U utakmici 1. kola skupine F kvalifikacija košarkašica za Eurobasket 2027. Hrvatska slavila u gostima u Kozaniju protiv Grčke s 76:73 (17:21, 19:19, 28:10, 12:23).

Hrvatske košarkašice su uspješno započele kvalifikacije za Eurobasket, a do pobjede kod Grkinja došli su izvanrednom igrom u trećoj četvrtini, koju su dobile s 28:10. Dotad je utakmica bila posve izjednačena, a Grkinje su na odmor otišle s prednošću od četiri koša.

U trećoj četvrtini Hrvatska je vodila i sa 14 razlike, da bi u samoj završnici Grkinje serijom 8:0 skoro došle do preokreta.

Kod Hrvatske su najbolje bile Nika Muhl (21, 7 asista) i Shavonte Zelous (11, 11 skokova), dok je Grkinje predvodila Maria Fasoula s 19 koševa. Muhl je nažalost doživjela novu ozljedu te je 49.8 sekundi prije kraja izašla iz igre uz pomoć suigračica i fizioterapeuta. Držala se za koljeno, ali zasad se ne zna o kakvoj se ozljedi radi.

U sljedećem susretu naše košarkašice 15. studenoga dočekuju Dansku, a u ovoj skupini je još i Makedonija. Prve dvije selekcije idu u drugi krug.