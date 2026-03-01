Hrvatska vodila +15 pa izgubila u produžecima protiv Njemačke

Podijeli :

xBEAUTIFULxSPORTS/Derixx via Guliver Image

U četvrtom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u košarci Hrvatska je gostovala kod Njemačke u Bonnu nakon velike pobjede u Zagrebu. Hrvatska je i u ovom susretu bila nadomak pobjede te je vodila s +15, ali su na kraju nakon produžetaka izgubili s 91:89.

Iako su kladionice dale nešto veću prednost Njemačkoj, nakon prve četvrtine bilo je 24:22, a do kraja poluvremena prednost je narasla na +9 (50:41). U jednom trenutku Hrvatska je pobjegla i na dvoznamenkastu prednost (+15), ali Nijemci su ipak bili dovoljno pribrani da se ne raspadnu.

Vratili su se na prvo na -5, a u posljednje dvije minute su se tricom Davida Kramera vratila na 77:77. Hrvatska nije imala mirnoće u napadu, a ni u skoku u obrani pa je 19,4 sekunde prije kraja Njemačka imala napad za pobjedu, ali se Hrvatska obranila. U tri sekunde koje su ostale probao je Mario Hezonja s centra, ali mu je lopta iscurila iz obruča i otišlo se u produžetke. Tamo su Nijemci bili energičniji te su slavili s 91:89.

Najbolji u redovima Hrvatske bio je Hezonja s 30 poena dok je za Njemačku ključan bio Johannes Thiemann s 24 poena.

Iako je Hrvatska izgubila, i dalje je na sjajnom omjeru od 3-1 što je dobar korak za nastavak kvalifikacija za Mundobasket u Kataru. Ostaju još utakmice sa slabašnim Ciprom u gostima te s Izraelom na domaćem parketu. Iz skupine u sljedeću fazu prolaze tri ekipe, a križaju se s grupom u kojoj trenutačno prve tri pozicije drže Poljska (3-0), Nizozemska (2-2) i Austrija (1-2) dok je na posljednjem mjestu Latvija (1-2).