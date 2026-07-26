Hrvatska U-18 reprezentacija upisala i drugu pobjedu na Europskom prvenstvu

Podijeli :

Foto: Hrvatski košarkaški savez

Hrvatska košarkaška U-18 reprezentacija od 24. srpnja nastupa na Eurobasketu B divizije koje se održava u Rijeci i Opatiji. Hrvatska nastupa u dvorani Zamet gdje je u subotu uvjerljivo porazila Norvešku da bi u nedjelju bila bolja od Švicarske s 87:81.

Prvi dio susreta protiv reprezentacije koja je već upisala poraze protiv Crne Gore i Rumunjske nije dobro počeo za Hrvatsku. Nakon prvih 10 minuta Švicarska je vodila s 19:17 da bi u drugom periodu prednost u jednom trenutku bila i +9 (28:19).

Međutim, izabranici Luke Kralja su do kraja poluvremena podigli razinu igre te su na veliki odmor otišli s velikih +10 (45:35). Do kraja susreta su to vodstvo i sačuvali te su s 87:81 došli do druge pobjede na Europskom prvenstvu.

Najbolji u redovima Hrvatske bio je Tomislav Vučković koji je zabio 17 poena. 15 je dodao Josip Santro koji je uz dobar scoring imao i deset skokova.

Hrvatska je prošle godine igrala u istoj ovoj diviziji nakon ispadanja iz elitne skupine Eurobasketa u 2024. godini. Prva godina nije dobro prošla za mlade Hrvate koji su zauzeli tek 10. mjesto.

U sljedećem kolu Hrvatska će igrati protiv Rumunjske koja također ima dvije ostvarene pobjede. Iz skupine prolaze prve dvije momčadi dok će ostale ekipe razigravati za pozicije. Podjsećamo, plasman u elitno natjecanje Eurobasketa izborit će tri najbolje reprezentacije na turniru B divizije.