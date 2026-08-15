Hrvatska tricom mlađeg Ukića u posljednje dvije sekunde osvojila Eurobasket

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Foto: Hrvatski košarkaški savez

Hrvatska U-16 košarkaška reprezentacija je u subotu navečer igrala finale Eurobasketa B divizije. Protivnik reprezentaciji koju vodi Roko Leni Ukić bila je selekcija Islanda koju su mladi Hrvati već u skupini porazili s uvjerljivih 80:53. Međutim, u finalu se igrala znatno napetija utakmica u kojoj je na kraju slavila Hrvatska sa 69:67

Finale je bilo izjednačeno iako se to nije očekivalo s obzirom na to da je Hrvatska u skupini lakoćom nadjačala Islanđane. Nakon prve četvrtine bilo je 17:12 za Hrvatsku, a na poluvrijeme se otišlo s tek s +2 za mlade Hrvate (40:38).

Nakon treće četvrtine Island je uspio i povesti te su s 55:54 ušli u posljednjih 10 minuta susreta. Prednost se u toj posljednjoj četvrtini stalno mijenjala a u završnici je prednost imao Island. 38 sekundi prije kraja je najsjevernija država Europe vodila sa 67:66 da bi na kraju Hrvatska tricom dvije sekunde prije kraja došla do pobjede.

Ponovno je najbolji u redovima Hrvatske bio Luka Leni Ukić koji je ujedno i izbornikov sin. Mladi playmaker upisao je “double-double” s 27 poena i 11 asistencija.

Bez obzira na ishod ovog finala Hrvatska i Island osigurali su promociju u elitnu diviziju Eurobasketa, a to je učinila i reprezentacija Estonije koja je u utakmici za treće mjesto s 83:67 bila bolja od Bosne i Hercegovine.