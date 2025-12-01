Hrvatska svladala Izrael u uspješnom nastavku kvalifikacija za SP, briljirao 19-godišnjak

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Hrvatska košarkaška reprezentacija svladala je Izrael rezultatom 85:71 u utakmici drugog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Nakon što je kvalifikacije otvorila s uvjerljivih +40 protiv Cipra, hrvatska košarkaška reprezentacije je u Rigi pružila još jednu uvjerljivu predstavu slavivši sa +14 protiv Izraela.

Za ovaj susret izbornik Tomislav Mijatović je imao na raspolaganju i Jaleena Smitha, koji se reprezentaciji priključio upravo u Rigi, te Luku Božića, koji se oporavio od želučane viroze.

Hrvatska je fantastično ušla u susret otvorivši utakmicu serijom 12-0. Međutim, Izrael je do kraja prve četvrtine izjednačio na 25-25. U drugoj dionici Izrael je i poveo, no Hrvatska je do kraja poluvremena okrenula rezultat i došla do pet koševa prednosti (47-42).

U trećoj dionici Hrvatska je proigrala i povela sa čak 20 razlike (70-50) i do kraja susreta pitanje pobjednika više nije bilo upitno. U posljednjem periodu odabranici izbornika Mijatovića imali su i +21 (81-60), a na koncu je završilo 85-71.

Hrvatsku su do pobjede predvodio Michael Ružić sa 23 koša, devet skokova i tri asistencije, sjajan je bio i Mario Hezonja sa 19 koševa i 13 skokova, dok je Luka Božić ubacio 11 koševa, pet skokova i četiri asistencije.

Kod Izraela su najefikasniji bili Roman Sorkin sa 20 koševa i Khadeen Carrington sa 11 koševa.

U drugom susretu iz ove skupine Njemačka je na gostovanju porazila Cipar sa 83-64 te na ljestvici skupine vode Hrvatska i Njemačka sa po dvije pobjede.

Nastavak kvalifikacije je u veljači iduće godine kada Hrvatsku očekuju dvije utakmice upravo protiv Njemačke. Prva utakmica je 27. veljače u Hrvatskoj, a dva dana kasnije i uzvrat u Njemačkoj. Treći “prozor” je u srpnju, kada će Hrvatska gostovati na Cipru (3. srpnja), a potom ugostiti Izrael (7. srpnja).

Prve tri ekipe iz svake skupine plasirat će se u drugi krug europskih kvalifikacija, gdje će im se pridružiti još tri momčadi iz druge skupine, a sve će reprezentacije prenositi rezultate iz prvog kruga.