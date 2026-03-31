Hrvatska saznala protivnice u borbi za Eurobasket

Foto: Hrvatski košarkaški savez

Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija smještena je u skupinu J drugog kruga kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. zajedno s reprezentacijama Španjolske, Češke i Bugarske, odlučeno je ždrijebom održanim u švicarskom Miesu u sjedištu Međunarodne košarkaške federacije (FIBA).

Jakosne skupine za ždrijeb bile su određene prema poziciji na FIBA ljestvici, na kojoj je Hrvatska među europskim reprezentacijama na 19. mjestu te je bila u trećoj jakosnoj skupini. Iz prve jakosne skupine naše su košarkašice dobile Španjolsku, treću među europskim reprezentacijama, iz druge je izvučena Češka (8. na ljestvici), a iz četvrte je stigla Bugarska (28. na ljestvici).

U drugom kvalifikacijskom krugu sudjeluju 24 ekipe koje su podijeljene u šest skupina po četiri, a na EuroBasket će se plasirati po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine te će se pridružiti sudomaćinima Europskog prvenstva, Litvi, Belgiji, Švedskoj i Finskoj.

Te će četiri reprezentacije činiti posebnu skupinu i igrat će međusobne utakmice u preostala dva kvalifikacijska termina, u studenom ove godine i u veljači 2027.

Ujedno su i svrstane u skupine za završni turnir: Litva će biti domaćin u skupini A, Belgija u skupini B, Švedska u skupini C, a Finska u skupini D.

Ždrijeb drugog kruga kvalifikacija za EuroBasket košarkašica 2027.

SKUPINA I : Turska, Crna Gora, Poljska, Izrael

SKUPINA J : Španjolska, Češka, HRVATSKA, Bugarska

SKUPINA K : Italija, Slovenija, Latvija, Austrija

SKUPINA L : Srbija, Grčka, Slovačka, Nizozemska

SKUPINA M : Francuska, Velika Britanija, Ukrajina, Luksemburg