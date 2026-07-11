Hrvatska juniorska reprezentacija Euro otvorila neočekivanom pobjedom protiv Grčke

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Foto: Hrvatski košarkaški savez

Hrvatska juniorska košarkaška reprezentacija je u subotu popodne u Ljubljani otvorila svoj Eurobasket. Protivnici su im bili zahtjevni jer su snage odmjerili s Grčkom koja je po kladionicama bila i favorit. Međutim, izabranici Petra Babića su sa 69:64 bili bolji od Grčke te su tako sjajno otvorili turnir.

Bila je to utakmica uz mali broj poena pa je nakon prvog poluvremena rezultat bio 35:34 za Grčku. Ništa efikasnije reprezentacije nisu bile ni u drugom poluvremenu u kojem je Hrvatska u trećoj četvrtini bila bolja s 19:17.

Tako su u posljednjih 10 minuta ušli s minimalnom prednošću (53:52). Taj posljednji period su hrvatski reprezentativci odlično otvorili serijom 8:0 te su stigli na velikih +9. Ubrzo su zatim pobjegli i na +12 te su u posljednjih pet minuta imali ugodnu situaciju u odnosu na svoje protivnike. Tu prednost su i sačuvali te su na kraju slavili sa 69:64.

U redovima Hrvatske bilo je nekoliko raspoloženih pojedinaca s dvoznamenkastim učinkom. Toni Torbarina i Dino Subašić upisali su 15 poena, Dominik Dolić ubacio je 13 poena dok je dvoznamenkast bio i Marat Kos s 11 poena. Kod Grčke je najraspoloženiji bio Panagiotis Pagonis koji je zabio 17 poena i uhvatio 11 skokova.

Hrvatska je prošle godine izborila plasman u viši rang europske košarke nakon što su u B diviziji osvojili drugo mjesto. Tada ih je u finalu sa 74:64 porazila reprezentacija Latvije.

U sljedećoj utakmici Hrvatskoj slijedi još jedan težak susret jer će igrati protiv Španjolske. U posljednjem kolu očekuje ih dvoboj s Belgijom. Sve četiri reprezentacije izborit će mjesto u osmini finala jer je format juniorskog Eurobasketa takav da sve ekipe prolaze skupinu i onda kreće razigravanje za mjesta.