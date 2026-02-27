Hezonja: Ponosan sam, u nedjelju idemo isto ovako

Podijeli :

Hrvatska košarkaška reprezentacija neporažena je i nakon trećeg kola prvog kruga Europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027., a u petak je pred ispunjenim tribinama KC "Dražen Petrović" u Zagrebu i u sjajnom ozračju svladala Njemačku s 93-88.

Dario Šarić je kapetanski predvodio Hrvatsku do velike pobjede protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka s 23 koša i sedam skokova.

Mario Hezonja je samo 24 sata nakon što je u Euroligi bio najbolji strijelac Real Madrida, odigrao još jednu odličnu utakmicu, ubacio 21 poen, podijelio pet asistencija i imao tri ukradene lopte te prokomentirao utakmicu:

“Ponosan sam na sve, stožer i igrače. Nadam se da su navijači sretni, dobili smo Njemačku, ali moramo gledati dalje, igramo opet s njima. Hvala navijačima na podršci što su prepoznali sve ovo. Novi izazov je u nedjelju, sve ćemo raditi isto.”