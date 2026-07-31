Evo gdje i kad gledati mlade hrvatske košarkaše u borbi za polufinale Eurobasketa

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HKS

Završetkom grupne faze poznati su i svi parovi četvrtfinala FIBA U18 Eurobasketa B divizije.

U četvrtoj i posljednjoj utakmici grupne faze Hrvatska je svladala Crnu Goru 68:59, upisala četvrtu pobjedu iz isto toliko susreta te se s maksimalnim učinkom plasirala u četvrtfinale.

Hrvatska će u borbi za polufinale igrati protiv Poljske. Taj susret na rasporedu je od 18 sati u Sportskoj dvorani Zamet, a naši košarkaši bore se za mjesto među četiri najbolje momčadi.

Izravan prijenos možete pratiti samo na Sport Klubu 1.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.