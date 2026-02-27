Dileme više nema, pala odluka oko nastupa Marija Hezonje protiv Njemačke

Podijeli :

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Images

Ako je i postojala bilo kakva dilema oko nastupa Marija Hezonje za hrvatsku reprezentaciju u Zagrebu protiv Njemačke, objavom Hrvatskog košarkaškog saveza uklonjen je i posljednji upitnik.

Mario Hezonja igrat će za Hrvatsku!

U to više nema nikakvih sumnji jer rano ujutro u petak HKS je objavio popis 12 igrača na koje izbornik Tomislav Mijatović računa za okršaj sa svjetskim i europskim prvacima Nijemcima u Draženovu domu od 20 sati.

Na popisu je i Hezonja, koji je večer ranije s Realom igrao u Madridu protiv Bayerna (93:70) te u tom dvoboju čak bio najefikasniji igrač svoje momčadi sa 16 koševa.

Usprkos napornom ritmu i četiri odigrane utakmice u zadnjih osam dana, nakon završnice Kupa kralja, Hezonjina želja za nastupom u hrvatskom dresu jača je od svega i Mario će se priključiti suigračima tijekom petka i biti na raspolaganju izborniku Mijatoviću.

U kojem obimu i s kakvom minutažom, tek će se vidjeti, ali i sama činjenica što će doputovati i biti prisutan značajna je za reprezentaciju koja je tako dobila veliko i bitno pojačanje.

Na popisu su još: Roko Badžim, Luka Božić, Danko Branković, Mateo Drežnjak, Dominik Mavra, Toni Nakić, Michael Ružić, Krešimir Radovčić, Jaleen Smith, Dario Šarić i David Škara.