Dalić pred Farske otoke: ‘Ne možemo puno dobiti, ali možemo puno izgubiti’

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. godine gostovanjem kod Farskih otoka, a susret je zakazan za petak u 20:45. Bit će to treći nastup Vatrenih u skupini L, nakon što su u lipnju upisali dvije uvjerljive pobjede na početku kvalifikacijskog ciklusa za još jedan nastup na Svjetskom prvenstvu, s kojeg su se posljednja dva puta vratili s medaljama – srebrom i broncom.

Kvalifikacije su otvorili impresivnom pobjedom 7:0 protiv Gibraltara u gostima, a zatim su u važnoj utakmici svladali Češku 5:1 na osječkoj Opus Areni. Tim rezultatima Hrvatska je napravila značajan korak prema osvajanju prvog mjesta u skupini i osiguravanju izravnog plasmana na SP. Sljedeći izazov očekuje ih na umjetnoj travi u Tórshavnu.

Uoči utakmice, hrvatski izbornik Zlatko Dalić održao je konferenciju za medije na kojoj će najaviti susret. Uz njega je na konferenciji bio i Marin Pongračić koji je prvi dobio riječ.

“Jako dobra situacija, imamo veliki motiv, želimo pobijediti obje utakmice. Došli smo ovdje po tri boda. Nisu okolnosti kao one na koje smo navikli, ali dat ćemo sve od sebe. Svaka utakmica i minuta mi je bitna. Na meni je da se nametnem i pokažem koliko vrijedim, nadam se da ću iskoristiti priliku.”

Pongračić se nakon toga osvrnuo i na to što se može očekivati od taktike Farskih otoka.

“Vjerujem da ćemo napadati nizak blok, morat ćemo igrati brz nogomet i biti kreativni. Bit će jako bitno zabiti prvi gol, a prema nazad moramo biti odgovorni i oprezni jer se u nogometu sve može dogoditi. Još nemam iskustva s ekipama sa Farskih otoka. Radi se o tome umjetnom terenu, a najavili su i dosta vjetra. Bit će drukčiji uvjeti.”

Nakon toga je na pitanje novinara odgovarao Zlatko Dalić:

“Hvala vam što pratite Hrvatsku. Imamo puni respekt prema protivniku. Svaku utakmicu idemo posebno, ovo nam je trenutno najvažnija utakmica. Znamo da Farski otoci nemaju istu kvalitetu kao mi, no kvalitetni su, pokazali su to protiv Crne Gore i Češke. Ne očekujemo laganu utakmicu.”

“Nećemo puno miješati i miksati. Imamo neke nove igrače, nema Kovačića, Gvardiola, Stanišić neće igrati u ovoj utakmici, Juranović ima problema, no mi smo došli tu kao favoriti. Ne smijemo podcijeniti protivnika, moramo se paziti dugih lopti i prekida. Najozbiljnije shvaćamo utakmicu, malo ćemo možda mijenjati zato što imamo utakmicu za tri dana.”

“Ono što smo igrali u zadnje vrijeme su uglavnom velike utakmice. Bilo je manje ovakvih ‘manjih’ utakmica. Shvaćamo da je svaka jako bitna. U ovakvoj ne možeš puno dobiti, a možeš jako puno izgubiti. U mom periodu do sada nije bilo velikih problema, pa ih ne očekujem niti sutra. Najvažnije je pobijediti, 3 boda. Imat ćemo puno loptu u nogama, posjed. Trebamo biti strpljivi, ne smijemo podcijeniti protivnika. Ne smijemo paničariti ako ne zabijemo rani gol. Moramo paziti na prekide”, nastavio je.

“Sigurno ćete sutra vidjeti Luku Modrića. Imamo našu raznovrsnost, možemo se prilagoditi različitim načinima igre. Sutra će protivnici igrati 5-4-1, očekujem jednu veliku borbu, disciplinu koju su pokazali do sada. Ne smijemo im pustiti da izađu, naši igrači imaju i ideju i kreaciju za prilagoditi se.”