Bralić uoči nastavka kvalifikacija za EuroBasket: ‘Nedostaje nam velik broj igračica…’

Hrvatska ženska košarkaška reprezentacija u srijedu će u Šibeniku utakmicom protiv Grčke započeti drugi i posljednji ciklus prvog kruga kvalifikacija za odlazak na EuroBasket koji će se od 16. do 27. lipnja održati u Belgiji, Finskoj, Litvi i Švedskoj.

Nakon dvoboja s Grčkom na Baldekinu, Hrvatska će još gostovati u Danskoj 14. ožujka te u Sjevernoj Makedoniji 17. ožujka.

Uoči tih susreta Hrvatska i Grčka su na čelu skupine s po dvije pobjede i jednim porazom, dok Sjeverna Makedonija i Danska imaju po pobjedu i dva poraza, a prolazak u drugi krug kvalifikacija izborit će dvije prvoplasirane reprezentacije te tri najbolje trećeplasirane iz sedam skupina.

“Nedostaje nam velik broj igračica, čak pet vanjskih igračica koje su igrale u prvom krugu kvalifikacija. Zbog ozljeda nema Tadić, Erjavec i Strize, kao ni Zellous koja se oprostila, već ima 39 godina, a neće biti ni Ujević koja je došla na pripreme, no nalazi su pokazali da je ozlijeđena. To je velik broj izostanaka i sigurno da nam neće biti jednostavno”, rekao je Bralić koji ovoga puta ipak može računati na Ivanu Dojkić.

“Tu je Ivana Dojkić koja je sigurno izrazito kvalitetna igračica i koja nam donosi visoku razinu kvalitete. Po prvi put su u seniorskoj reprezentaciji Olivia Vukoša i Lea Vukić, koje su sjajnim igrama u mlađim kategorijama zaslužile svoje mjesto u reprezentaciji. Međutim, nedostaje nam velik broj igračica i svi ćemo morati dati maksimum kako bismo došli do pobjede”, dodao je izbornik koji se osvrnuo i na termin odigravanja utakmica:

“Normalno je da se pripremamo i za protivnika i za svoju ekipu, ali sustav kvalifikacija je specifičan jer se utakmice igraju usred klupske sezone. Imamo dva, maksimalno tri treninga, a igračice dolaze iz različitih sustava igre u svojim klubovima, i u napadu i u obrani. Sve to treba u dva dana uklopiti u jednu cjelinu da izgleda kao ekipa koja igra zajedno cijelo vrijeme. To sigurno nije jednostavno, ne samo za mene, nego i za kolege u drugim reprezentacijama.”