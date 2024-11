Hrvatska igra važnu utakmicu! Evo gdje gledati susret protiv BiH

Podijeli :

FIBA

Hrvatska od 18 sati igra protiv BiH u Sarajevu.

Nakon pobjede nad Bosnom i Hercegovinom (89:76) u punoj dvorani KC Dražen Petrović košarkaška reprezentacija Hrvatske danas će u Sarajevu odigrati uzvratnu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo.

Pobjeda u Zagrebu protiv BiH ima velik značaj jer Hrvatsku trenutno smješta na drugo mjesto u skupini, koje vodi na Eurobasket. Francuska se pokazuje kao dominantna ekipa, dok je Cipar već osigurao nastup kao jedan od domaćina natjecanja. Time borba za drugo mjesto ostaje između Hrvatske i BiH. Ključni cilj za Hrvatsku sada je izbjeći poraz u gostima s više od 13 poena razlike, čime bi zadržala bolji međusobni omjer. Ako obje momčadi izgube od Francuske i pobijede Cipar, Hrvatska bi završila kao druga i osigurala prolazak.

Najpovoljniji scenarij za Hrvatsku bio bi pobjeda protiv Bosne i Hercegovine uz očekivani trijumf protiv Cipra, koji do sada nije ostvario nijednu pobjedu. U slučaju poraza od BiH s više od 13 razlike, Hrvatska bi morala svladati i Cipar i Francusku, no ni to možda ne bi bilo dovoljno za plasman na Eurobasket.

Susret Hrvatske i BiH je na rasporedu od 18 sati, a izravan prijenos iz Sarajeva pratite na Sport Klubu 3. Komentator ove utakmice je naš Marin Mrduljaš Babo.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.