Hezonja: Znamo koji je ulog, o Francuzima ne treba trošiti riječi

Photo: FIBA

U legendarnoj dvorani Jazine košarkaška reprezentacija Hrvatske odradila je posljednji trening uoči utakmice Hrvatska – Francuska, prvi put u punom sastavu jer se reprezentaciji tek danas priključio i Mario Hezonja, objavio je HKS.

Posljednje minute treninga bile su otvorene za predstavnike medija te su uoči ključne utakmice kvalifikacija pred kamere stali izbornik Josip Sesar, kapetan Mario Hezonja i reprezentativac Luka Šamanić.

Mario Hezonja je ponovno kapetan reprezentacije i ističe zajedništvo ekipe:

“O očekivanjima od utakmice ne moramo ništa govoriti. Ovo je najvažnija utakmica za nas, jer nam je skupina takva kakva je. Svi se u ekipi znamo odavno, znamo sustave akcije i sustave obrane, to je jedna od najvažnijih stvari koju prije nismo imali – to zajedništvo koje sada imamo nam je i najveći adut. O Francuzima ne treba ni govoriti. Da dođu s prvom ili šestom ekipom, sve su to ozbiljni euroligaški igrači.Prije svega se želim zahvaliti predsjedniku i glavnom tajniku Saveza. Imali smo jedan sastanak nakon što smo izgubili od Bosne i tada sam predložio Jazine. Mislim da je ovo hram naše košarke i da je ovo najbolja ideja za hrvatsku košarkašku reprezentaciju, ovo bi trebao biti naš dom.Nosimo se super zato što pritiska nema, to bi stvorilo paniku. Svi znamo da je ulog EuroBasket. Kao ekipa ne razmišljamo o tome, važno nam je zajedništvo, zajedno smo sad već pune tri godine, od Turske. Bila bi zaista šteta da nismo opet svi zajedno s našim NBA igračima, priželjkujemo to“, kazao je Hezonja.

Utakmica Hrvatska – Francuska na rasporedu je u petak, 21. veljače od 20h, dok 24. veljače Hrvatska igra posljednju kvalifikacijsku utakmicu za Europsko prvenstvo na Cipru, prijenos je na Sport Klubu.