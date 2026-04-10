Hezonja ubacio ključnu tricu europskom velikanu pa ‘bocnuo’ njihove navijače

Mario Hezonja, hrvatski košarkaš u dresu Real Madrida, imao je zanimljivo zapažanje nakon pobjede Madriđana u gostima kod Fenerbahčea.
Hrvatski reprezentativac je 58 sekundi prije kraja pogodio tricu kojom je praktički odlučio utakmicu, no nije tome pridavao veliku pažnju.
Na platformi X (bivši Twitter) osvrnuo se na atmosferu na nedavno odigranim utakmicama u Ateni i Istanbulu.
„Na naše dvije posljednje gostujuće utakmice protiv Olympiacosa i Fenerbahčea primijetio sam puno praznih mjesta. Atmosfera više nije kao prije deset godina. Nešto se promijenilo. Što vi mislite o tome?“, napisao je Hezonja.
Ove sezone u prosjeku bilježi 13 poena, 3,9 skokova i 2,2 asistencije. U ugovoru ima izlaznu klauzulu ako na kraju sezone odluči ponovno otići u NBA.
