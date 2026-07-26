Hezonja potpisao ugovor s Clevelandom, evo koliko će zarađivati

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AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver Image

Mario Hezonja posljednjih dana ima veliku dramu s NBA ligom i Real Madridom. Prve informacije bile su kako je hrvatski košarkaš prekasno uplatio klauzulu za odlazak iz Reala te da će mu NBA zbog toga blokirati dolazak u ligu.

Međutim, na kraju se to nije dogodilo te je Hezonja bio slobodan potražiti klub u SAD-u. Nakon što je LeBron James odabrao Philadelphiju 76erse, otvorilo se mjesto u Clevelandu koji je također htio dovesti “Kralja” u svoje redove.

Hezonja je tako umjesto LeBrona stigao u Cavalierse, a kako navodi američki insajder Shams Charania, tamo će igrati jednu godinu uz ugovor od 2,8 milijuna dolara.