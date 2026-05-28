Gledajte na SK: 3X3 karavana stiže u Zagreb

Košarka 28. svi 202616:30 0 komentara
Igor Šoban / PIXSELL Photo & Video Agency / Energy Basket via PRO 3X3 Tour

U petak i subotu, 29. i 30. svibnja, Trg kralja Tomislava u Zagrebu bit će domaćin drugog turnira ovogodišnjeg izdanja PRO 3x3 Toura.

Petak je rezerviran za grupnu fazu seniorske Elite Men kategorije, dok subota donosi završnicu turnira uz utakmice u muškoj U19 konkurenciji, ženskoj Open Women kategoriji te seniorskoj Elite Men konkurenciji. Posjetitelje očekuju i tradicionalni Kids Day te nastupi atraktivne akrobatske skupine Dunking Devils, poznate po spektakularnim zakucavanjima koja već godinama oduševljavaju publiku diljem svijeta.

Poseban ulog nosi seniorski turnir jer će pobjednička momčad zagrebačkog izdanja izboriti nastup na prestižnom Bilbao Quest turniru u Španjolskoj. Kvalifikacije su na rasporedu 12. lipnja, dok će se glavni turnir igrati 13. i 14. lipnja. Bilbao Quest vodi prema FIBA 3×3 Marseille World Touru, koji će se održati 4. i 5. srpnja.

Nakon Zagreba, PRO 3×3 Tour nastavlja se kroz Donji Miholjac, Vinkovce, Hvar, Bol, Novu Gradišku, Umag i Šibenik, a završava velikim finalom u Novalji. Sve turnire možete gledati ekskluzivno na Sport Klubu! 

PRO 3×3 TOUR ZAGREB 2026. 

Petak, 29. svibnja — Elite Men grupna faza

19:00 — NITUI (CRO) – CROZ Španeri (CRO)

19:20 — COOL GARDEN ACADEMIC (CRO) – Kozlići 3×3 (CRO)

19:50 — PRNJAVOR MeridianBet (BiH) – CROZ Španeri (CRO)

20:10 — Radnik Križevci 3×3 (CRO) – Kozlići 3×3 (CRO)

20:40 — NITUI (CRO) – PRNJAVOR MeridianBet (BiH)

21:00 — COOL GARDEN ACADEMIC (CRO) – Radnik Križevci 3×3 (CRO)

21:30 — HUN 2 (HUN) – BW Konkvistadori (CRO)

21:50 — HUN 1 (HUN) – Borik Bjelovar (CRO)

22:20 — Ljubljana Jug 3×3 (SLO) – BW Konkvistadori (CRO)

22:40 — Voli Voli (CRO) – Borik Bjelovar (CRO)

23:10 — HUN 2 (HUN) – Ljubljana Jug 3×3 (SLO)

23:30 — HUN 1 (HUN) – Voli Voli (CRO)

Subota, 30. svibnja

U19 grupna faza

08:30 — hahari (CRO) – Črnomerec Cavaliers (CRO)

08:45 — MONKEY BUSINESS (CRO) – Črnomerec Cavaliers (CRO)

09:00 — hahari (CRO) – MONKEY BUSINESS (CRO)

09:30 — 3×3 Gajnice SomSport (CRO) – Paradajzi (CRO)

09:45 — Mrge (CRO) – Cigle (CRO)

10:00 — NoHas (CRO) – Paradajzi (CRO)

10:15 — MPŽA d.o.o (CRO) – Cigle (CRO)

10:30 — 3×3 Gajnice SomSport (CRO) – NoHas (CRO)

10:45 — Mrge (CRO) – MPŽA d.o.o (CRO)

11:15 — 3×3 Radnik Križevci (CRO) – BrickCity3x3 (CRO)

11:30 — Medvjedi (CRO) – D/3

11:45 — KK Zabok (CRO) – BrickCity3x3 (CRO)

12:00 — Dominus Beli Bor (CRO) – D/3

12:15 — 3×3 Radnik Križevci (CRO) – KK Zabok (CRO)

12:30 — Medvjedi (CRO) – Dominus Beli Bor (CRO)

Popratni program

13:00 — Dunking Devils practice

15:00 — Kids Day

Open Women grupna faza

16:00 — BW Konkvistadorice (CRO) – GF Konkvistadorice (CRO)

16:35 — CC Konkvistadorice (CRO) – GF Konkvistadorice (CRO)

17:20 — BW Konkvistadorice (CRO) – CC Konkvistadorice (CRO)

U19 četvrtfinala

16:15 — A/I – C/II

17:00 — D/I – B/II

17:35 — B/I – D/II

17:55 — C/I – A/II

Open Women polufinale

18:25 — A/II – A/III

Elite Men četvrtfinala

18:45 — ELITE Warm-up

19:00 — A/I – C/II

19:20 — D/I – B/II

20:00 — B/I – D/II

20:20 — C/I – A/II

19:40 — Dunking Devils Show

20:40 — Entertainment break

U19 polufinala

20:55 — pobjednik QF1 – pobjednik QF2

21:15 — pobjednik QF3 – pobjednik QF4

21:35 — Dunking Devils Show

Elite Men polufinala

21:55 — pobjednik QF1 – pobjednik QF2

22:15 — pobjednik QF3 – pobjednik QF4

22:35 — Entertainment break

Finala

22:50 — U19 finale

23:10 — Open Women finale

23:30 — Elite Men finale

