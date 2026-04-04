Giannis u otvorenom sukobom s Bucksima: ‘Kao da su mi opalili šamar’

Grk je obavijestio Buckse i ligu da je spreman igrati, ali momčad mu nije dala liječničko dopuštenje. S druge strane, klub tvrdi da Antetokounmpo nije spreman za povratak, iako su priznali da on želi biti na terenu. Liga je već razgovarala s njim, predstavnicima Bucksa i klupskim liječnicima.

Antetokounmpo je propustio deset utakmica zaredom nakon što je 15. ožujka protiv Pacersa doživio hiperekstenziju lijevog koljena. Prije poraza u petak od Boston Celticsa (133-101) izjavio je:

“Spreman sam igrati, ali nisam u postavi. Spreman sam za igru danas. Odmah sada. Spreman sam.”

Prema izvorima iz kluba, Grk redovito prolazi uobičajene rutine zagrijavanja prije domaćih utakmica, a posljednjih tjedana povećava intenzitet kako bi poslao poruku. Također je otvoreno izrazio frustraciju:

“Da mi netko dođe i kaže da ne igram ili se ne natječem, to je kao da mi je opalio šamar. Tako da ne znam u kojem će smjeru naš odnos ići nakon ovoga”, rekao je Antetokounmpo.

Krajem ožujka Udruga igrača Nacionalne košarkaške lige (NBPA) je kritizirala Buckse, insinuirajući da “namjerno gube utakmice” i time narušavaju integritet lige. Bucksi su službeno ispali iz utrke za doigravanje 28. ožujka, prvi put od 2016.