Gazda europskog prvaka potpuno poludio: Vrijeđa i prijeti, a spomenuo je i hrvatskog suca

U doigravanju Eurolige aktualni prvak Panathinaikos nalazi se pod velikim pritiskom nakon što je u drugoj utakmici četvrtfinala poražen od Anadolu Efesa u vlastitoj OAKA Areni. Rezultat serije sada je 1-1, a grčki velikan morat će tražiti prolaz dalje na gostujućem terenu.

No ono što je dodatno uzburkalo strasti nije samo rezultat na terenu, već i reakcija vlasnika Panathinaikosa, Dimitrisa Giannakopoulosa. Kontroverzni predsjednik kluba, poznat po svojim impulzivnim i često bizarnim istupima, ponovno je izazvao pažnju objavama na društvenim mrežama. U seriji Instagram storyja otvoreno je napao vodstvo Eurolige, iznio optužbe na račun suđenja, te spomenuo i hrvatskog suca Radovića, za kojeg tvrdi da je instrument pogodovanja najvećem rivalu — najvjerojatnije misleći na Olympiakos.

“Radović, Belošević, Pukl, Javor, Hordov… Ne razumijem to”, rekao je Giannakopoulos. “Klub s toliko povijesti i titula Eurolige, klub poput Real Madrida i prihvaćate da vas se tako zajebava. Molim vas objasnite mi, zašto Saša Pukl i Sreten Radović sude toliko Olympiakosovih utakmica ove sezone. Čak i glupi ljudi to shvaćaju, provjerite statistike. Tu sam 15 godina i znam što je Jordi Bertomeu radio s euroligaškim novcem”, rekao je.

Giannakopoulos je otišao i korak dalje, aludirajući na mogućnost da Panathinaikos istupi iz Eurolige, a sve to u svjetlu sve glasnijih najava o formiranju NBA Europe, što bi moglo donijeti potpuno novu dinamiku europskoj košarci. U svojim objavama sugerirao je kako bi njegov klub mogao biti dio tog novog projekta, što bi bio veliki udarac za Euroligu, ali i znak ozbiljnog nezadovoljstva unutar najjačih klubova.

“Boli me kurac za vaše kazne. Možete me kazniti jer me ne možete kontrolirati, ali ne možete kazniti Nunna, Sloukasa, Atamana, Juancha, Granta jer oni će vas zajedno sjebati”, rekao je, pa pokazao srednji prst i dodao: “Želite moj potpis za sljedećih 10 godina? Evo vam moj potpis. Igrajte Euroligu sami, mi ćemo u FIBA-u i NBA. Tražite potpise 12 klubova, pa vi ste ludi”, rekao je pa izvrijeđao i Dejana Bodirogu, legendu Panathinaikosa i sadašnjeg ključnog čovjeka Eurolige:

“Bravo, Dejane, Bravo. Gospodo Kontos i Parthenopoulos, ako slušate ovo, malo spustite zastavu prvaka iz 2000.”, rekao je aludirajući na naslov europskog prvaka koji je Bodiroga osvojio s atenskim velikanom.

Ostaje za vidjeti hoće li njegovi istupi imati konkretnije posljedice, ali jedno je sigurno – atmosfera u Panathinaikosu je, kao i često u prošlosti, sve samo ne mirna.