Francuski klub napušta Euroligu!

Wolfgang Fehrmann via Guliver

Asvel Villeurbanne, prema izvještajima iz Francuske, napušta Euroligu na kraju sezone 2025./26.

Klub iz predgrađa Lyona prijavit će se za FIBA-inu Ligu prvaka kako bi u budućnosti postao destinacija za projekt NBA Europa.

Prema pisanju lista „Le Progrès“, Asvel od sljedeće sezone planira igrati u Ligi prvaka i time poslati poruku da se vidi kao dio projekta NBA Europa.

Francuski klub, od kojeg se očekivalo da obnovi licencu za Euroligu, navodno je spreman povući se iz natjecanja. Kako se navodi, razlog za ovu odluku su kronični financijski gubici kluba.

Ako se to potvrdi, Asvel bi slijedio put berlinske Albe, koja je već prešla u natjecanje pod okriljem FIBA-e. U Asvelu vjeruju da bi ovakav potez mogao stabilizirati financije kluba i poslužiti kao most prema budućem natjecanju NBA Europa — novoj ligi koju NBA razvija u suradnji s FIBA-om.

Navodno i drugi francuski klubovi razmatraju sličan potez, dok rival Monaco planira ostati u Euroligi. Monako još uvijek nema stalnu licencu i skeptičan je prema projektu NBA Europa. „Le Progrès“ piše da je nedavni sastanak u Londonu dodatno približio Tonyja Parkera i njegov menadžment odluci da se bore za jedno od 12 osnivačkih mjesta u NBA Europi.

S druge strane, postavlja se pitanje vidi li NBA upravo Lyon, odnosno Villeurbanne, kao potencijalnu destinaciju na budućoj karti Starog kontinenta.