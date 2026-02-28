Njemački izbornik nakon poraza od Hrvatske: Ništa me nije iznenadilo

Podijeli :

Alexander Trienitz vi Guliver

Hrvatska košarkaška reprezentacija pobijedila je Njemačku s 93-88 u sklopu kvalifikacija za SP 2027.

Tako su Mijatovićevi izabranici i dalje neporaženi nakon tri utakmice. Utakmicu je prokomentirao i njemački izbornik Alex Mumbru.

“Čestitam Hrvatskoj na tijesnoj pobjedi. Atmosfera je bila odlična, nadamo se da ćemo i mi imati takvu u Bonnu u nedjelju”, rekao je Španjolac pa nastavio:

“U prvom poluvremenu smo imali dobar ritam u napadu, čak i u obrani. Radili smo ono što smo dogovorili uoči utakmice. U trećoj četvrtini, nakon što su oni pogodili nekoliko trica zaredom, narušen nam je napadački i obrambeni ritam. Imali smo nekoliko promašenih polaganja i otvorenih šuteva. U završnici nismo bili dobri, a tako je teško doći do pobjede.”

Na pitanje je li ga netko od hrvatskih igrača iznenadio, Mumbru je odgovorio:

“Ništa me nije iznenadilo. Poznajem sve te igrače i znam da su talentirani. Znali smo da će ovo biti teška utakmica. Svatko danas možđe pogoditi tricu. Problem su bile naše pogreške iz kojih smo primili tri trice. To je devet poena razlike, a to je previše u ovako izjednačenoj utakmici.”