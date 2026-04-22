FIBA objavila: SP će prvi put u povijesti biti u ovoj državi, u Europu se vraća nakon 17 godina

Svjetsko prvenstvo košarkašica 2030. održat će se u Japanu, dok će godinu kasnije Francuska biti domaćin SP-a košarkaša, objavila je Međunarodna košarkaška federacija (FIBA).

Svjetsko prvenstvo za žene 2030. održat će se između 26. studenog i 8. prosinca, a domaćin će biti Tokio , mjesto održavanja Olimpijskih igara 2021. Godinu dana kasnije, od 29. kolovoza do 14. rujna Lille, Lyon i Pariz bit će domaćini SP-a košarkaša.

FIBA je objavila kako obje zemlje domaćini imaju iznimno iskustvo i znanje u organizaciji velikih natjecanja, što dokazuje i organizacija posljednjih ljestnih Olimpijskih igara u Tokiju i Parizu.

Francuska će prvi put u povijesti biti domaćin Svjetskog prvenstva, a bit će to prvo SP na europskom tlu još od 2014. godine kada je Španjolska organizirala ovo natjecanje.

SP 2019. održano je u Kini, potom su Filipini, Japan i Indonezija bili domaćini 2023. godine, a iduće svjetsko prvenstvo je 2027. u Katru.

Najbolje košarkašice svijeta okupit će se ove godine u Njemačkoj, između 4. i 13. rujna.